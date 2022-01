Un fallo garrafal de Militao condena al Madrid en Getafe

··· Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su equipo “estaba de vacaciones” y no compareció en el Coliseum Alfonso Pérez. “No ha sido el equipo de antes de Navidad, menos concentración y compromiso. No merecíamos perder, el empate era justo, pero has regalado un gol que significa una derrota. Es un toque de atención a un equipo que estaba de vacaciones”, confesó el entrenador ante los medios.

··· Enes Ünal explicó en ‘Movistar+’ la jugada del único gol del encuentro: “Como todos los delanteros a veces sientes algo, lo ves, y he tenido suerte de que ha salido bien”, afirmó sobre su robo a Militao.