Varane, el enésimo ‘inquilino’ para la enfermería blanca

Londres. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, confiesa que están “preparados para la gran pelea” que supondrá medirse al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones. “Estamos en el momento en el que nos gustaría estar para un partido tan crucial como este”, dijo el alemán tras la victoria ante el Fulham por 2-0 en la Premier League.

“No tenemos que estar preocupados ni arrepentirnos de nada. Será emocionante. Estamos preparados para una gran pelea y estoy seguro de que necesitaremos una gran actuación porque el Madrid nos lo va a hacer pasar mal”, afirmó. “Estoy muy contento de llegar con este grupo a una semifinales”, añadió el técnico alemán.

Tuchel podrá contar con todos sus jugadores, a excepción de Mateo Kovacic, que ha sufrido un retraso en su recuperación, para hacer bueno el 1-1 logrado en el Alfredo Di Stéfano.

Por su parte, Kai Havertz admite que está “desesperado” por ser titular contra el Real Madrid este miércoles. El alemán, que no salió en el once inicial en la ida, sí lo hizo este sábado en la Premier y marcó dos goles para sostener la cuarta posición de su equipo en la tabla. “Ha estado bien marcar pronto. Me ha dado confianza. Para mí, siempre es bueno marcar y estoy contento de ayudar al equipo con goles. Espero seguir así el miércoles”, dijo a Sky Sports. “Siempre estoy desesperado por empezar estos partidos. Sé que tenemos muchos jugadores de calidad en el equipo, pero tengo que seguir. Entreno muy duro para dar lo mejor de mí mismo cuando estoy en el campo”.

Havertz, que fichó por 70 millones procedente del Bayer Leverkusen, aún no se ha asentado en la titularidad en Stamford Bridge. El mediapunta se disputa el puesto con jugadores como Mount, Werner, Ziyech y Pulisic. a.e.