Vieiro se abona a la plata en el Nacional

El atleta santiagués Roberto Vieiro revalidó su condición de subcampeón de España sub-20 de 10 000 metros marcha en el Nacional de la categoría que se celebró en Madrid durante el fin de semana.

Roberto Vieiro se colgó una nueva medalla de plata consiguiendo, además, firmar su mejor marca personal. Los 44:44.73 acreditados ayer suponen un mordisco a su anterior registro personal (45:06), bajando por primera vez de la barrera de los 45 minutos.

El marchador del Club Atletismo Santiago solo fue superado por Pedro Conesa en Vallehermoso, poniendo el broche a una temporada inusual por la pandemia, pero que cierra con la recompensa a todo un año de esfuerzo. Vieiro, que se entrena en Barcelona, donde estudia Medicina, a las órdenes de Valentí Massana, bronce olímpico en Atlanta ‘96, es una de las promesas de la marcha nacional.

La medalla de Roberto fue una de las cuatro que consiguió la delegación gallega en el estadio de Vallehermoso. Allí, la viguesa Irene Gómez se proclamó campeona en lanzamiento de martillo (55.07 metros), mientras que en la prueba masculina llegaba el bronce de Yago Araujo (66.07). Al tercer peldaño del podio también se subía Uxía Sureda, yéndose hasta los 35.78 metros. No corrió la misma suerte el estradense El Mehdi El Nabaoui, que a pesar de ser tercero en 5000 (14:59.93) no fue bronce al no tener nacionalidad española.

SUB-18. Galicia se hizo con el cuarto puesto en el Nacional de Federaciones Autonómicas sub-18, celebrado en Pamplona. Destacaron los oros de la nicrariense Alba Cuns (triple salto, 12.19 m), María Pena (jabalina, 42.01), Samuel Lema (peso, 14.87) y Eric Méndez (martillo, 63.16). Lola Bouza fue segunda en pértiga (3.50); y Paula Piñón, tercera en disco (30.66). Sofía Campos, del CA Santiago, sería séptima en 5000 marcha.