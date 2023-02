Vincenzo Nibali y su equipo se apuntan a O Gran Camiño

La escuadra suiza Q36.5 Pro Cycling Team estará entre los nuevos equipos que este año rodarán en O Gran Camiño, un conjunto que debuta este año en el pelotón, pero que llega irrumpiendo con fuerza en las carreteras, y que estará en la línea de salida de Lugo el próximo 23 de febrero.

El italiano Vincenzo Nibali es el embajador de un equipo que arranca con ilusión después de cerrar los fichajes de varios ciclistas procedentes del World Tour. Destaca la presencia de Gianluca Brambilla (ex de Quick Step y Trek y ganador de etapa tanto en La Vuelta como en el Giro).

Asimismo, el Q36.5 también incorpora a Jack Bauer y Damien Howson (ex del BikeExchange) y a Tobías Ludvigsson (ex del FDJ). Además, vienen de triunfar este fin de semana en la Clásica de Almería, en un sprint donde Matteo Moschetti (ex del Trek) fue el más fuerte.

O Gran Camiño traerá este mes de febrero a Galicia, un año más, lo mejor del ciclismo profesional internacional. Entre las primeras confrimaciones, la del Jumbo-Visma, equipo que finalizó la campaña 2022 como número 1 en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y que tomará la salida en Galicia con una cuadrilla capitaneada por el vigente campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard.

Asimismo, estarán también en la ronda gallega los corredores del Team Movistar, tras el fantástico papel desempeñado en la primera edición de O Gran Camiño, culminado con el triunfo de Alejandro Valverde en la general y en la etapa reina.

En O Gran Camiño habrá una nutrida representación de distintos puntos cardinales. Así, tomará la salida el francés Team Cofidis, los estadounidenses Human Powered Health y los kazajos Astana Qazaqstan Team, así como los equipos italianos Team Corratec y Eolo Kometa.

Entre las últimas confirmaciones están también cuatro equipos del panorama nacional: el Caja Rural, el Kern Pharma, el Burgos BH y el Euskaltel-Euskadi del gallego Carlos Canal.

O Gran Camiño 2023 saldrá a las carreteras gallegas entre el 23 y el 26 de febrero, con una etapa para cada una de las provincias, para poner en valor los paisajes de la comunidad autónoma a través no solo de una carrera por el territorio, si no también por la historia, la cultura y las peculiaridades del conjunto de Galicia. Para ello, las cuatro etapas transitarán por el patrimonio gallego, por puntos destacados de su historia y por elementos etnográficos y paisajísticos únicos.

El arranque será en la provincia lucense, con salida en la emblemática Muralla Romana de Lugo y final en Sarria. A continuación, el pelotón recorrerá Pontevedra, con salida en Tui y final inédito en el Monte de Santa Trega; y Ourense, con una etapa reina por Valdeorras que servirá como homenaje a los pueblos afectados por los incendios sufridos el pasado verano. Para concluir, la crono irá a la provincia de A Coruña, con salida en Novo Milladoiro (Ames) y final en la Praza do Obradoiro de Santiago.