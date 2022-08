Westermann tras llamar al ‘Chacho’: “Solo tuvo buenas palabras sobre el Obradoiro”

Leo Westermann llega el domingo a Santiago para ser el faro y la guía del Monbus Obradoiro en su nueva temporada ACB, liga donde Leo ya jugó en el curso 2020-2021 como parte del Barcelona, dejando una estadística de 3,2 puntos, 2,3 asistencias y 1,1 rebotes en 13 minutos de promedio tras 20 partidos.

Esos datos resumen mal su talento, mucho mayor, como ha demostrado en su variada trayectoria.

“Tengo muchas ganas de veros en Sar”.

Esa es una de las frases que Westermann pronuncia en inglés en el vídeo de saludo difundido en redes sociales para presentarse ante la afición obradoirista.

Leo Joseph Paul Westermann, base nacido en Haguenau (Francia) el 24 de julio de 1992, anda en busca de su lugar en el mundo, que diría el actor Pepe Sacristán, solo así se explica que vaya a sumar el noveno club en su carrera desde el año 2010: Asvel Lyon-Villeurbanne (2010-2012), Partizan (2012-2014), Limoges (2014-2016), Zalgiris Kaunas (2016-2017 y 2017-2018), CSKA Moscú (2017-2018), Fenerbahçe (2019-2020), Barça (2021) y Mónaco como última parada antes de fichar por el Obra.

“Mi objetivo es volver a disfrutar jugando y creo que el Obradoiro es el lugar perfecto para ayudarme a conseguirlo”, ha indicado el jugador francés en la entrevista difundida por el área de prensa del club compostelano.

En esas primeras declaraciones como obradoirista, el base de 1,98 metros y 30 años, razona así el acuerdo.

“Tenía algo muy claro y es que, después de casi diez años jugando Euroliga y de las dos últimas temporadas con roles diferentes, quería ir a un equipo en el que pudiese tener un papel más importante”.

Y añade: “El Obra es el lugar perfecto para mí en este sentido. El punto de inflexión para dar este paso fue el hecho de que el entrenador demostrase su interés en quererme. Para mí es importante que el coach te explique qué espera y qué ve en ti”.

Westermann debe aliviar cierta decepción obradoirista con el base titular del pasado año, Braydon Hobbs, cortado este mismo verano pese a tener otro año de contrato.

Westermann cita a un jugador internacional español con quien coincidió en el CSKA Moscú de la campaña 2017-2018 y cuyas palabras fueron clave para confiar más en la oferta lanzada desde la capital gallega.

“ Tuve una gran charla con Moncho Fernández sobre todo esto, que además tiene una muy buena reputación en España. Por ejemplo, Sergio El Chacho Rodríguez, un gran amigo, solo tuvo buenas palabras sobre el club”.

A ello suma su pasión por el baloncesto de la ACB.

“Es la mejor liga de Europa, sin ninguna duda. Prima el baloncesto en equipo y en ese contexto creo que puedo dar lo mejor de mí”, subraya.

De 2012 a 2022 su eficacia en la Euroliga se resume así: 43 % en tiros de dos puntos, 37,6 % en triples y 85,9 % en los tiros libres para anotar 6,1 puntos, dar 3,3 asistencias y coger 2 rebotes en 18 minutos. El playmaker galo sabe que el Obra necesita más.

“Aportaré mi experiencia y algo que me pidió el entrenador: ser un director en la pista. Esa será mi tarea principal.... Mi objetivo es volver a disfrutar jugando y creo que el Obra es el lugar perfecto para ayudarme a conseguirlo. Solo he escuchado cosas buenas sobre Santiago. Soy una persona familiar y seguro que mi familia y yo viviremos en Santiago grandes momentos. He visto muchos vídeos en YouTube de la afición y me muero de ganas de jugar en el Fontes do Sar”.

El jueves 29 de septiembre (19.00 h.), el Obra recibirá al Zaragoza. Entonces, Westermann descubrirá la emoción que suscita escuchar in situ el aliento coral del Miudiño.