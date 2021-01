Yago avisa que el Compos saldrá a pelear la posesión en Riazor

Mañana, desde las 17.00 horas, Riazor acogerá un partido con sabor a otra época entre el Deportivo y el Compostela. Ambos equipos transitan por Segunda B después de un pasado glorioso, mucho más reciente en el club herculino. No obstante, la lejanía de los focos no deslucirá un encuentro de cuyo atractivo avisa Yago Iglesias.

“Vai ser un partido bonito para o afeccionado, cunha proposta bonita”, apunta el técnico del Compostela.

Frente a frente estarán dos entrenadores que destacan por su juventud, pero en dos proyectos diametralmente opuestos. Yago vive su quinto año en la SD, mientras que para Rubén de la Barrera es solo su segunda semana en A Coruña. La meta del Compostela, claro está, será retrasar al menos una semana la adaptación del preparador coruñés a su nuevo equipo. “Nós intentaremos facer todo o posible para que esa idea que eles están intentando encauzar no Deportivo tarde unha semana máis e que a nosa idea saia adiante”, declara Yago en la rueda de prensa previa al encuentro.

Se presume un duelo atractivo, con dos equipos que gustan de tener la posesión del balón, y dos conjuntos que en cierta medida guardan más de una similitud. “Ten moitas similitudes co Compostela”, destaca Yago del Dépor. “A palabra que o define pode ser mobilidade, un equipo que vai ir a máis coas semanas. Están en construcción da nova idea pero cun equipo continuista, todos os xogadores estaban na primeira volta”.

CONFIANZA. Una victoria en Riazor reforzaría la confianza del equipo, pero al nivel de cualquier otro triunfo, considera Iglesias, al tiempo que sería el justo premio a los méritos no siempre reconocidos de su equipo. “Todo o que sexa gañar nesta categoría é un punto de confianza. Levamos moito tempo facendo as cousas ben pero non o vemos traducido na clasificación, e iso non mermou a confianza do equipo. Estamos desexando facer un bo partido para seguir crecendo”, apunta el entrenador compostelanista.

En Riazor no estará Primo, que permanecerá de baja entre veinte y veinticinco días por una rotura muscular en el semimembranoso del muslo derecho que se produjo en el Helmántico. Sin embargo, el suyo podría no ser el único cambio en el once titular. “Vai ser unha peza por outra”, afirma Yago en cuanto al sustituto del caballero de la venda, “pero igual se cambia algunha peza máis buscando certos comportamentos a nivel colectivo para seguir impoñendo a nosa idea nun campo como Riazor”. Brais volverá a jugar en punta de ataque, adelanta Yago con una naturalidad que daría que pensar que está jugando al despiste con su homólogo en el Deportivo si no fuera por la ausencia de demasiadas variantes. “O recambio de Primo todos temos claro cal é, aínda que estamos traballando outras opcións, a curto prazo ten que ser esa”, avisa Iglesias, que también desliza que podrían avecinarse variantes en torno al punta: “Si que buscaremos algunha cousa ao lado desa xente para intentar levar a cabo o noso plan de partido, ser dono e señor do balón”.

Por segunda jornada consecutiva el Compostela volverá a enfrentarse a un equipo con un cambio reciente en su banquillo. La mudanza en el del Deportivo cogió por sorpresa a Yago. “Non mo esperaba. Sabemos as esixencias do Deportivo, nunha categoría non profesional váiselle esixir gañar todo con contundencia. O equipo estaba dentro do grupo de cabeza da clasificación e considero que aínda tiña marxe de mellora co paso das xornadas”, opina.

Con la llegada de Rubén de la Barrera, frente a frente estarán dos técnicos que destacan por su juventud. “As novas fornadas estamos pisando forte, cada vez hai máis formación, podes saber case en tempo real o que fan os grandes adestradores”, considera Yago, que solo cuenta con la baja de Primo.