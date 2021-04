Yago confirma que Primo cuenta para recibir al Langreo

··· Yago considera “importante” el partido de mañana “porque después sólo nos quedarían tres, y los dos primeros, de hacer ellos sus puntos, se nos escaparían”. “A mí no me habléis de finales y menos en una fase que es más de ilusión y de premio a lo hecho que de necesidad. Queremos competir, ser mejor equipo semana tras semana y nuestro objetivo es conseguir los tres puntos: de hacerlo, nos reengancharíamos y serían tres jornadas finales con enfrentamientos directos, todo muy apretado y bonito para todos; de no hacerlo, sí que se vería muy difícil alcanzar a los dos primeros y seguramente se vería reflejado en el estado anímico, en los entrenamientos, y es lo que no queremos. Queremos competir hasta el último día”, añade.