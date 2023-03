Tras varias décadas de historia unida a la explotación de una inmensa mina de carbón –hoy transformada en lago– y la generación de energía a través de la central térmica de Endesa, la localidad coruñesa de As Pontes está ahora inmersa en un profundo proceso de transición para ir desde un modelo industrial altamente contaminante hacia otro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, en sintonía con la hoja de ruta marcada por la Unión Europea. Un viaje necesario en la lucha contra el cambio climático, aunque no exento de dificultades, en el que emergen sobre el papel numerosos proyectos alternativos al cierre de los que hasta ahora eran los grandes generadores de empleo y riqueza en la comarca, pero que todavía deben continuar dando pasos para convertirse finalmente en realidad.

Una planta de hidrógeno verde impulsada por Reganosa y EDP, una biofactoría de papel tisú diseñada por ENCE o una fábrica de neumáticos low cost en una parcela de 26 hectáreas de terreno son algunos de los proyectos que están encima de la mesa para reindustrializar la comarca. De todos ellos, uno de los que con más rapidez va camino de materializarse es este último, apadrinado por el grupo chino Sentury Tire, que tras una inversión que ronda los 530 millones de euros en el concello que gobierna Valentín González Formoso generará 750 empleos directos y producirá doce millones de neumáticos cada año cuando funcione a pleno rendimiento, a partir del tercer año de su arranque. La iniciativa, declarada Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta para reducir al máximo la burocracia, está ya a punto de finalizar su tramitación y previsiblemente a finales de este verano todo el proceso administrativo estará listo para que puedan arrancar las obras.

“La información que se nos traslada oficialmente es que el estado de la tramitación continúa sin alteraciones y a finales de verano se podría estar todo listo para iniciar las obras” confirma a EL CORREO la concejala de Industria del Ayuntamiento de As Pontes, Ana Pena. La declaración de proyecto estratégico, aclara, “agiliza mucho la tramitación” porque pasa a depender únicamente de la Xunta y “le da diligencia a todas las autorizaciones dependientes de las distintas administraciones”. “Para nosotros el asentamiento de estas industrias es una oportunidad que entendemos que tiene que ser apoyada, como lo está siendo, por parte de todas las administraciones para conseguir devolver al municipio el ámbito industrial que se perdería con el cierre de la central térmica”, subraya Pena. “Notamos que existe apoyo tanto por parte del Gobierno central como del autonómico, con el que colaboramos desde hace tiempo para la implantación de estos proyectos y vamos de la mano para que lleguen a buen puerto”. Un contacto, prosigue, que también mantienen de forma habitual con los promotores, que informan “periódicamente” sobre la evolución “y nos van poniendo al día” “Entendemos que As Pontes, que durante muchísimos años sostuvo miles de puestos de trabajo asociados a la explotación minera y a la generación de energía eléctrica, tiene que continuar manteniéndose como un polo industrial y manteniendo el volumen de empleo”, aplaudió Pena.

En este sentido, la edil de Industria también dio mucha importancia al anuncio de Ence, que la semana pasada avanzó que de forma inminente, en abril, presentará también a la Xunta la solicitud para la tramitación exprés de su proyecto. El objetivo, en palabras del presidente de la pastera, Ignacio Colmenares, es el de finalizar en un año o año y medio toda la tramitación para posteriormente empezar las obras. La compañía fija para el 2027 la fecha de arranque de esas instalaciones, en las que recuperará papel y cartón y, mezclados con fibras vírgenes, elaborará un material destinado al sector higiénico y al embalaje. “Cumplen con los criterios tanto de inversión como de volumen de empleo, con lo cual esperamos que no tenga ningún problema ”, valoró Ana Pena. “Supone una muy buena noticia también”, zanjó.

Para As Pontes estos proyectos son “importantísimos” para volver a darles la vida que tenía en los años 80 cuando Endesa “estaba en su apogeo”, analiza, por su parte, el responsable del sector energético de UGT-FICA en Galicia, Nicasio Pena, quien pone en valor que el grupo chino promotor de la fábrica de neumáticos “tiene el compromiso de coger personal de la térmica de Endesa y de las auxiliares que vayan al paro, como nos dijo el director de la empresa en la última reunión que tuvimos. Incluso de los camiones del transporte de ruedas hacia el puerto y subida de caucho les daría la preferencia a la asociación de transportistas”. Además, Sentury y Endesa ya tienen cerrados acuerdos para abastecer con energía renovable la factoría, los llamados PA. “Ahora están a la espera de la tramitación para poder utilizar el lago. Ellos –por Sentury– ya nos dijeron que quieren empezar la obra cuanto antes. No dependen de ayudas europeas, porque van con capital propio, y en cuanto tengan el visto bueno de la Xunta empiezan ya”, confirma el sindicalista, quien enmarca esta iniciativa en la “transición justa”. “Estamos de acuerdo en que es necesario reducir el uso de combustibles fósiles pero hay que dar una alternativa”, razona. El período de construcción estimado sería de la nueva planta es de unos 36 meses, aunque en palabras de Nicasio Pena, el grupo chino tiene la intención de estar produciendo en As Pontes a lo largo de 2025.