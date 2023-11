Foment del Treball ha reclamado volver a sentar a una mesa a Gobierno, patronal y sindicatos para modificar las bases de la última reforma laboral, consensuadas por todas las partes. La patronal catalana, que nunca ha escondido su rechazo a la norma que sí apoyó su organización confederal, CEOE, ha presentado este lunes un balance en el que considera que la norma diseñada desde el ministerio de Yolanda Díaz únicamente se ha limitado a maquillar las estadísticas de temporalidad, sin mejorar la estabilidad de los trabajadores.

"Nuestra intención es que se haga una reformulación de manera consensuada en materia de contratación", ha declarado el director de Laboral de Foment del Treball, Javier Ibars, en rueda de prensa. El representante empresarial ha manifestado que las nuevas normas de contratación establecidas en la regulación "han perjudicado a las empresas, les han generado sobrecostes y no han cambiado nada más".

La reforma laboral consensuada entre el Ejecutivo (hoy en funciones y en vías de reeditar su coalición para cuatro años más), la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT cumplirá el mes que viene dos años desde su aprobación. Desde entonces ha logrado reducir la temporalidad en el sector privado desde el 26,4% existente en 2019, antes del covid, hasta el actual 14,2%. Y hacerlo por la vía de aumentar el número de contratos indefinidos firmados, tanto a tiempo completo, como a tiempo parcial o fijos discontinuos.

"Artificio estadístico"

Desde la patronal catalana consideran que ese descenso de la eventualidad es un "artificio estadístico", que no ha tenido incidencia real en la vida de los trabajadores. Los datos muestran que en 2019 se firmaron un total de 1,3 millones de contratos indefinidos durante todo el año, frente a los 2,9 millones de contratos indefinidos a tiempo completo firmados durante el 2022 (primer año de vigencia de la reforma). Esa cifra de los 2,9 millones de contratos no tiene en cuenta el 1,7 millones de contratos indefinidos a tiempo parcial firmados, ni los 2,3 millones de contratos fijos discontinuos firmados.

La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre -muy crítico con las propuestas de Yolanda Díaz como rebajar la jornada laboral a 37,5 horas o perpetuar los impuestos a la banca y las energéticas, entre otros- ha fundamentado gran parte de su discurso en un informe de la empresa de trabajo temporal (ETT) Randstad.

Según el mismo, se firman más contratos indefinidos, porque estos duran menos. Es decir, pese a ser indefinido, muchas empresas ya lo plantean pensando en una fecha de vencimiento y la única diferencia con el contrato temporal es que ahora deben provisionar más dinero para abonar una mayor indemnización al empleado. Según Randstad, siete de cada 10 contratos firmados no superan el año de duración, frente a los cuatro de cada 10 de antes de la reforma.

Otro dato que destaca Randstad es el aumento de los periodos de prueba no superado. Es decir, que las empresas, ante las menores posibilidades de utilizar fórmulas temporales, tienden más a prescindir de aquellos nuevos empleados que no les acaban de convencer durante sus primeros días o semanas. Extinguiendo el contrato en tiempo de prueba (este no puede superar, como máximo, los seis meses), la compañía no tiene que pagar indemnización y puede hacerlo sin causa justificada.

Randstad destaca que las extinciones en periodo de prueba se han multiplicado por 11, si bien en términos absolutos representan un porcentaje reducido. Por ejemplo, este pasado agosto se firmaron un total de 608.769 contratos indefinidos y las empresas ejecutaron 56.510 extinciones por no superación del periodo de prueba. Una ratio del 9,2%. En agosto del 2021, cuando todavía no se había disparado este recurso, se produjeron 5.991 extinciones, frente a 118.985 contratos indefinidos firmados, una ratio del 5%.