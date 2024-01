La compañía lucense Norvento Enerxía trabajará por ampliar la sostenibilidad de los parques eólicos, y para ello diseñará y fabricará un prototipo de pala reciclable para los aerogeneradores a base de una resina vitrímera reutilizable y reparable, con un contenido de componentes “bio” significativo, combinada con fibras de basalto.

Así lo hará la empresa con planta de producción en el concello lugués de Vilalba, en el marco del proyecto EOLIAN –un consorcio compuesto por diez compañías y centros de investigación del sector energético a nivel europeo dotado con una ayuda de cuatro millones de euros por parte de la Unión Europea–.

El proyecto, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de junio y cuenta con una duración establecida de tres años y medio, tiene por objetivo el desarrollo de estas palas reciclables para las turbinas, con una durabilidad y unas condiciones de mantenimiento mejoradas con respecto a los prototipos existentes en la actualidad. En el marco de este consorcio, Norvento desempeñará un papel crucial pues será el responsable de producir el arquetipo de pala reutilizable y otro de concepción clásica. Ambos de 14 metros de longitud, pensadas para emplear en su modelo de aerogenerador nED100.

Norvento liderará asimismo la investigación sobre las propiedades mecánicas de los materiales pensados para el desarrollo de estas palas reutilizables. Igualmente, la empresa colaborará con otros socios para evaluar la eficiencia en el diseño y la fabricación de estos prototipos, realizando un análisis detallado de LCOE (Levelized Cost of Energy) y un estudio de su ciclo de vida (LCA). Norvento participará también en las pruebas de durabilidad y operabilidad de estos subcomponentes, incorporando sensores con el objetivo de obtener una monitorización estructural de esta nueva pala.

Más allá de la compañía energética lucense, forman parte del proyecto EOLIAN diferentes empresas del sector, así como instituciones de investigación de todo el continente.

De esta forma, o el Politécnico de Milán, la Fundación Tekniker, y el Consorzio Proplast serán los encargados de desarrolla el material avanzado basado en enlaces covalentes dinámicos. Por su parte, la Brunel University de Londres y proyectos como Entelea Limited e IRES (Innovation in Research and Engineering Solutions) trabajarán en la modelización multiescala y caracterización de la química de los vitrímeros para las palas. Mientras que paralelamente y de manera transversal desarrollarán el proyecto a nivel de metodología, la empresa de energía ZRL Enerji Elecktrik Uretim As, la Association Europeenne de Lindustrie Des Composites y la compañía italiana AEP Polymers SRL.

Desde Norvento, afirman que su participación en este proyecto “reafirma su liderazgo en el desarrollo de tecnologías de vanguardia, y su compromiso con la innovación en la transición hacia un modelo de energía limpio y descarbonizado”.