Goirigolzarri pide afrontar las "reformas" económicas pendientes en España "desde hace décadas"

CaixaBank espera que la economía española crezca un 1,9 % este año, por encima de la media de la zona euro, pero el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ha pedido ser conscientes de las debilidades estructurales que el país arrastra "desde hace décadas" y que hay que resolver.

Para ello el banquero aboga por reformas de calado, pero reconoce que requieren consensos políticos y sociales, lo cual dada la "aritmética parlamentaria" no parecen alcanzables en el corto plazo.

Durante su discurso en la junta de accionistas, en el Palacio de Congresos de València, el banquero ha explicado que, previsiblemente, el crecimiento de la economía española irá "de menos a más" gracias a la contención de la inflación y a las probables bajadas de tipos de interés que, en su opinión, serán un estímulo para la actividad.

También será muy relevante el ritmo de aceleración que se consiga en el despliegue de los fondos europeos, ha añadido.

Sin embargo, más allá de estas cifras de corto plazo, Goirigolzarri ha pedido ser conscientes de los retos de medio y largo plazo de la economía española.

"Nuestra economía tiene debilidades estructurales que arrastramos desde hace décadas y que debemos resolver. Siempre he pensado que la mayor vulnerabilidad de la economía española son sus cuentas públicas y el punto más preocupante es su escaso crecimiento", ha dicho.

Un proyecto de consolidación fiscal creíble

Goirigolzarri cree que es "necesario y urgente" llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal de las finanzas públicas que sea "creíble, sostenible y con vocación de ser cumplido", con el objetivo de reducir el alto nivel de endeudamiento público de España que es "un factor de riesgo" para la economía.

Además, el presidente de CaixaBank ha insistido en que en los últimos 15 años la capacidad de crecimiento de la economía española ha sido "escasa" y esto se traduce en que, desde 2008, el proceso de convergencia con Europa se ha detenido "e incluso revertido".

Si en 2008 el PIB per cápita español estaba siete puntos por debajo de la media del euro, esta brecha se amplió a 18 puntos en 2022, ha lamentado.

Ante esta realidad, a su juicio, es "fundamental" poner el foco en el crecimiento de largo plazo y Goirigolzarri cree que la productividad es el principal punto débil de la economía española.

Durante las dos últimas décadas, la productividad ha tenido un crecimiento "muy escueto" comparado con otras economías europeas y, además, esta evolución supone un freno al potencial de crecimiento a medio y largo plazo de España, ha explicado.

No obstante, la mejora de la productividad no se puede alcanzar por políticas de demanda, sino que requiere políticas de oferta, ha advertido Goirigolzarri, lo que se traduce en reformas de calado que requieren consensos políticos y sociales, lo cual dada la aritmética parlamentaria no parecen alcanzables en el corto plazo.

Pero no por ello dejan de ser fundamentales para la creación de riqueza, la financiación del estado de bienestar y, en definitiva, para la calidad de vida futura de los ciudadanos españoles, ha subrayado.