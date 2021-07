El otro día, el gobierno de la nación, con su presidente al frente, concedió los indultos, a los GOLPISTAS separatistas catalanes. ¿Por qué? Pues porque necesita el apoyo de estos, para perpetuarse en el poder, ya que sin, los no que respetan la constitución, no defienden a España, la denigran y otras más cosas, sin estos personajes, Pedro Sánchez, no podría estar en el poder.

Lo mismo que esto, sucedió en 1934, igualito que ahora, era el mismo patrón, los separatistas nacionalistas catalanes, se levantaron contra el gobierno de la nación, fueron apresados, juzgados y condenados, pero entonces el mismo partido que ahora manda en España. El PSOE, les dio el perdón y los indulto incluso les dio la amnistía. No tardo mucho y por culpa de esto, comenzó la Guerra Civil en España.

Deseo de todo corazón que esto no suceda, las personas de bien, no desean una confrontación. Si ustedes se dan cuenta, antes de que aparecieran Pedro y Pablo, ya no había odio, no había rencor, la gente joven, no hablaba de nada de esto. Ahora hemos vuelta al odio al rencor y mucho más. Todo esto, para que un señor, que no tiene idea de nada, que miente cada vez que habla, se perpetúe durante sabe Dios en el poder.

¿Qué pasará ahora, quÉ sucederá? Yo no lo sé, puedo intuir, puedo tener una idea, pero de ahí, a saber, qué sucederá, es ciencia ficción.

Lo escucho todos los días en la calle, los golpistas, deberían de estar cumpliendo condena de 20 años, mínimo. Los partidos nacionalistas separatistas y todos aquellos que no juren o prometan las Constitución española, debieran de ser ILEGALIZADOS, todos. Esto lo escucho a diario, no es gente de extrema derecha, no, son personas de todas las ideas, de todos los partidos y todos los colores.

¿Hasta cuando tendremos que soportar a un gobierno, social comunista, que nos está llevando al precipicio?

La verdad, tengo muchos amigos de toda clase de partidos políticos, de todas las ideas, ahora mismo, están avergonzados de lo que sucede en esta nuestra España.

Con los nacionalistas separatistas, no puedo hablar, no vienen a razón, no se puede mantener un dialogo, no son demócratas, son DICTADORES, en lo mas amplio de la palabra.

Tengo mucha fe en las gentes de mi país, tengo mucha fe en Europa, tengo mucha fe y confianza, que esto no tardando mucho, se arregle de una vez por todas, entonces, a ver si de una vez, comenzamos la recuperación y este país, comienza de nuevo, a crecer y ser lo que algún día fue. Amigos míos, os deseo lo mejor y un muy feliz verano, pronto si todo va bien, ya podremos disfrutar de la vida, con cierta normalidad y, este bicho lo venzamos