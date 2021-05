“Alex y Christina era como ser Gainsbourg con Françoise Hardy”

¿Con quién, o en qué grupo, te has sentido mejor?

¡Buenos días! Con cada uno fueron experiencias distintas. Zombies fue una novedad por la efervescencia del momento, Tequila era un grupo del que fui fan y la energía del directo era algo difícil de describir. Alex & Christina era un fenómeno de masas y la reacción de la gente resultaba chocante. Sin embargo, mi preferida ha sido Belle de Jour por el estilo de música, la formación tan imponente y la elegancia de la puesta en escena

¿Has disfrutado de la música que has realizado en estos años atrás?

Hacer música siempre es un placer. Tequila era rock’n’roll, Alex & Christina era como ser Serge Gainsbourg con Françoise Hardy, Belle de Joursuena a Earth, Wind & Fire y en Rimando... toco a lo Jimmy Page. Los temas que estoy preparando tienen mucho de Beatles, Tom Waits... Dame Más, sin embargo, fue un encargo en un momento en que, al ser expulsado de mi propio proyecto y seguir Christina sola, había empezado a estar muy desencantado con la industria. Me pidieron un nº 1 y se lo di. Hay que tener en cuenta que de los 40 años que llevo, 35 han sido portazos de la industria.

¿Qué estilo musical te gusta hacer realmente?

Acabo de responder. En mi disco en solitario Diez buenas razones (solo disponible en YouTube) Cantos de sirena porque fue autoeditado incluso añado toques de mi otra pasión, la música brasileña. Para completar mis gustos, estoy haciendo un show callejero donde toco los solos de bandas como Yes, Pink Floyd, Deep Purple, JethoTull...

¿Quién te inspiro para hacerte musico?

Mi madre que siempre tenía puesta música clásica para limpiar en casa. Y el hecho de que mi padre fuera cantante de ópera, escuchaba Puccini, Verdi constantemente y, precisamente, fue su profesor de canto quien me regalo un piano de juguete para que no tocara el suyo...

¿Cómo describirías tus creaciones?

Hago música basada en armonía, casi como ambiental, de cine y luego procuro adaptarla al formato de canción. En realidad, nunca debí meterme a músico pop pero mis padres no tenían medios para que pudiera estudiar de pequeño por lo que un conservatorio ya no tenía sentido. Pero soy más músico que artista. Hubiera sido más lógico haberme centrado en ser instrumentista.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Por esta misma razón, empiezo por la música. Mientras los letristas van anotando ideas constantemente ante cualquier situación, yo soy incapaz. Yo analizo modos, acordes, estilos musicales.

¿Se puede vivir de la música?

Si por vivir entendemos techo y comida, sí. Otra cosa es que haya desaparecido la clase media, los grandes sean más grandes que nunca y la inmensa mayoría sobreviva. Con las restricciones, evidentemente, muchos estamos en las colas del hambre, pero eso es otra cosa.

¿Le has dedicado la letra de alguna canción a alguien? ¿A quién?

A mi hermano, Recuerdos a América del álbum Pura Ficción. Es la única letra en la que hablo de algo concreto y me ciño a ello. En general, escribo sobre un sentimiento y este puede ser provocado por una persona, pero incluyo otras emociones que no corresponden con esa persona o simplemente son sueños y deseos imaginarios.

¿Qué mensaje le darías a tus fans?

Que la música es como la buena mesa. Para saberla apreciar hay que tener una experiencia. Un niño prefiere Mc Donald’s y Coca-Cola en vez de un Vega Sicilia y un 5 Jotas. Por otro lado, pediría que dejen de acercarse a la música como decoración de sus momentos. Que se centren en escuchar. Picasso no pintaba pensando en si esa obra pegaba con el sofá de casa.

¿Cuál es el impacto de la tecnología digital en la industria discográfica?

Aquí el problema es la cultura digital. Desde el todo gratis a conformarse con likes en Instagram en vez de cobrar y las empresas se aprovechan. Por no hablar de la estafa de las grandes plataformas. Zappa redactó un informe en 1981 sobre el futuro digital y los capos de la industria tomaron nota. Sabían perfectamente la que se avecinaba. Siguiendo la teoría hegeliana, la tesis era el modelo anterior, la antítesis las descargas gratuitas así que nos han presentado “su” síntesis (Spotify, Netflix) donde ellos ganan más que nunca y los creadores no participamos del pastel. Esto nos devuelve al siglo XIX donde los empresarios compraban obras a precio de saldo y luego hacían grandes negocios. Por eso surgen las SGAE por todo el mundo y por eso, ante la revolución de internet, fuimos atacados mediáticamente de forma implacable e irrecuperable.

¿Tu canción favorita para interpretar?

Dogs de David Gilmour.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera seguir tus pasos?

Que lo haga por pasión, algo que no se paga con dinero. Que persiga el prestigio y no la fama y que se prepare para sufrir, pero será dueño de sus lunes, pues quien trabaja en algo apasionante está deseando que acabe el fin de semana. A mi hijo, que es amante de las artes gráficas le explico que con mi edad soy más feliz que a la suya pues tengo un amor a lo que hago que me llena de vida.

¿Si no fueses artista, que te gustaría ser?

Una de mis quejas del sistema educativo que impuso la escuela de Frankfurt hace dos siglos es que no estimulan la capacidad del niño. Hubiera disfrutado la Historia, la Geografía, ser piloto de avión, escribir novelas, arqueología, mecánico de coches... durante años he ido viendo cosas que me hubiera apasionado hacer pero que, independientemente de que a los 17 ya era profesional, no tenía ni idea de lo que quería.

¿Qué has estado haciendo estos últimos años?

Música.

¿Cuál es tu guitarrista preferido?

Gilmour, Angus Young, Steve Luckather.

Y ya para terminar esta entrevista, amigo Alex, cuéntame tus proyectos acorto y medio plazo, algo de tu vida cotidiana y si quieres, me gustaría te definieras, como artista y como persona.

Cada día compongo un poco o retoco lo escrito. No sufrí el confinamiento porque me paso el día solo encerrado en el estudio (aparte, vivo en el campo y la sensación de reclusión no existe). Mi día a día es tocar, escribir, ver o leer sobre conspiraciones (la banca con el sistema fraccionario y el dinero fiduciario...) y buscarme la vida para comer...

Mi situación actual me define como persona y artista. Abandoné todo para estar al lado de mi hijo y verle crecer. Publico cuando lo considero factible y oportuno, no por éxito. Tengo claras mis prioridades y eso incluye un compromiso espiritual con lo que la vida nos proporciona, que es mucho, aunque nos empeñemos en ver la parte negativa que solo está en nuestras cabezas y el empeño en que el ego trascienda.