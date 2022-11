Así no se puede

toda mi vida he andado en bici, ya fuera de paseo o de carreras, como se le denominaba en mis tiempos. Íbamos de un pueblo al otro, a las fiestas y, todos los chavales, pasábamos un tiempo bastante grande, con nuestras bicis, llevábamos un foco, para en la noche, ver y también que nos viesen los conductores de coches, autobuses, trolebuses y motos. Nosotros circulábamos por las carreteras, accidentes, pocos, precaución, mucha siempre.

Hoy en día, las aceras de nuestros ciudades y pueblos, están llenas de bicicletas, patinetas y algún otro artilugio más, evitando así, que los viandantes, podamos ir tranquilamente por las aceras y dar un paseo. No contentos con invadir esas aceras, al pasar te gritan. ¡Viejo, apártate de una puta vez! Eso ya es una falta total de educación y buenas costumbres, a parte, de falta de respeto. Pero no contentos con eso, los hay que van por la carretera, de cuatro en cuatro, no te dejan pasar a los automóviles, no se apartan para nada, te adelantan por la derecha, se saltan los semáforos en rojo, los pasos de peatones, les importan una mierda. Vamos, que ellos son los reyes de la carretera y, de las aceras.

Como ya he dicho al principio, siempre me ha gustado la bici, aún hoy en día, ando en bici, respeto todas las señales e, intento, no estorbar en las calles o, carreteras, nunca voy por una acera, ya que los peatones, las necesitan. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas malas costumbres, hasta cuando esta anarquía total?

Creo que tanto ceder en pro de algunos colectivos lo que está haciendo es perjudicar a una gran mayoría, lo mejor, es que ellos cumplan las leyes y normas de circulación, como todo hijo de vecino y, que la policía municipal y guardia civil, se le den las herramientas necesarias, para que esta invasión, no perjudique a las personas de a pie ni, a los conductores de coches, que también hay algunos, que las normas se les ha olvidado y la educación, les falta por todas partes.

El uso de patinetes eléctricos, así como el resto de vehículos de movilidad personal, necesita de una normativa, no pueden invadir las aceras con esa anarquía total y perjudicar a los viandantes. Ya ha habido algunos accidentes, pero los habrá mucho peores de seguir así. La cifra de accidentes de patinetes eléctricos y ciclistas en las ciudades es aún muy inferior a la de los peatones y motoristas, pero está creciendo y seguirá en alza, si no se cumple la normativa y no se plantean reformas legislativas. Se calcula que hay más de un millón de patinetes recorriendo las ciudades españolas, según la DGT, mientras las asociaciones de usuarios elevan esta cifra a tres millones.

Repito, me gusta y amo la bicicleta, pero con respeto hacia mis vecinos, nunca faltando al respeto y sin perjudicar a nadie. Otra cosa importante, para los que desean practicar el deporte de la bici, los ayuntamientos, deberán de rascar sus bolsillos y adecuar las calles y carreteras, poniendo los carriles de bici como se debe y adecuando cada día más, las vías públicas, así todos contentos. Los ciclistas, poniendo mas de su parte y no creyéndose, los reyes del mambo, como hasta ahora.

Tenemos que ir con el siglo XXI y este tipo de actividades hay que regularla.