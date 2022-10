En Castelo Branco los elementos de que se compone están muy cuidados ; por eso , sumamente referenciados , indicados y visitados. Estar dentro de ellos supone un gozo lleno, un entusiasmo para conocer más, un apetito para conocer cuanta novedad se presente delante, ya sea de tipo histórico, arquitectónico o gastronómico. Estas son realidades con sus formas particulares, con sus momentos creadores en sus inicios, con su plenitud figurada. La conexión entre estos espacios ocupados tiene como elementos de visión edificios sencillos pero llenos de carácter en que la actualidad moderna se conjuga con la arquitectura popular y típica y con una consigna clara para el diseño: la protección del sol . Constituye ahora un propósito logrado. Situado en llanura urbanizada por lo menos desde el Medievo y en lo alto el castillo que`preside, o más bien sus dignos restos, y pagó los avatares negativos de la Historia : la guerra de Restauración contra España y la invasión napoleónica, Castelo Branco cuando lo conocimos ofrecía sorpresas y atracción incesantes, y permanece con su propia irradiación en la fama de sus tapices, jardines, tejidos y su Museo.

O JARDIM DO PAÇO. Fue ante todo un espacio para la meditación, un espacio para afilar el acierto después de una compleja decisición, y no entre árboles de parque, que también estaría bien, sino entre jardines, flores, laberintos, mirtos recortados , estanque, fuentes y estatuas; y todo ello entre varios niveles trabajados con precisión geométrica, con cálculo adecuado. Constituye actualmente un inmenso adorno en verde y casi diría que es la referencia no sólo turística, sino también icónica y mental cuando se nombra o se habla de esta ciudad de la Beira Baixa portuuesa.

Tiene dueto con el jardín junto al palacio arzobispal de Salzburgo, también conocido por mí. Esta creación, gloria del Barroco de jardines y frecuente en la Europa del XVll y del XVlll, es la obra de una compensación. Quiero decir con ello que D. Joâo de Mendonça, que fue el prelado constructor de esta maravilla en 1725, veía en ello la compañía y el ambiente necesarios a sus responsabilidades, para la medida y el alcance de sus sermones, y el impulso y la ayuda a seguir gobernando la diócesis entre dificultades y dudas, entre luchas y también tener conocimiento, desde la confesión y de manera privada, de lo tenebroso, complicado y desagradable, pero también de lo hímnico y magnífico de la naturaleza humana. En sí mismo este arte de la jardinería y la escultura --cuidado, mantenimiento, esfuerzo, ilusión-- cumplió eficazmente deste el plano de suavizar la dureza de la existencia desde un puesto de responsabilidad y para mantenerse en equilibrio contra todas las fluctuaciones. Todo arte conforta y ayuda: no cabe duda, y desde esta perspectiva antropológica debemos de interpretar la construcción de esta maravilla. Desde luego que también cumplía una eficaz misión en las conversaciones de las visitas que recibiría el prelado. Sin olvidar tampoco aspectos como la sensibilidad, la vanidad sana --esto es, llena de conseguimientos personales-- y la conciencia aguda de que la belleza y la elegancia imponen respeto, e incluso temor, a aquellos que comentasen, con retorcimiento y resentimiento , contra esta maravilla de la Botánica y del Arte : perpetua luz de atracción y brillo. También el poder eclesiástico, por supuesto, necesita ornamentos para aupar su prestigio ; y aquí el pragmatismo también funcionaba.

O MUSEU MUNICIPAL. Este Museo lo fundó el estudioso Francisco Tavares Proença Júnior ( 1883-1916 ). Merecen una elegía estas personalidades que con su ímpetu logran creaciones permanentes. En su Sala de Arqueología se muestran piezas del Paleolítico y del Neolítico. En la Sala de Pintura se encuentra un grupo reducido, aunque valioso , de pinturas manieristas portuguesas. También se exhiben tapicerías de origen flamenco provenientes de la antigua residencia de los prelados. Pero lo que representa un ¨” unicum” son las telas con bordados de seda, como colchas y trajes. Existe en la ciudad un Centro de Interpretación del Bordado de seda para promover su estudio y promoción. Toda esta actividad pertenece con honor a las Artes Decorativas. Como objetos representan el otro icono de Castelo Branco. Anhelo y delicia, además, para toda mujer curiosa que desee poseer alguna pieza (las venden ).

El sucesor laico, cívico, profano del Jardim do Paço Episcopal es el llamado Parque da Cidade. Su diseño pensado fue ejecutado para la relajación, el aislamiento y el entretenimiento. Conforma una espléndida bóveda verde :espesura nutrida de protección frente el calor. Antaño era terreno de los obispos y era espacio de cultivo. Actualmente se cultivan hierbas variadas en parcelas concretas con el trabajo ciudadano..Es necesario nombrar como direcciones para una mirada aprobativa la Casa do Arco do Bispo, la catedral (muy filipina ), el palacio de los Vizcondes de Vista Alegre, el Museu de Arte Sacra y el Centro de Cultura Contemporánea. La dispersión de todo esto no impide la distribución de un orden, que en coherencia propia explica su natural aparición a lo largo de un puñado de siglos o de unas décadas : señal clara de un pasado y de un presente unidos.