Conectando al mundo con las historias que importan

‘The First Embrace’ (Mejor Noticia World Press Photo 2021 ). La fotografía tomada por el danés Mads Nissen del Primer abrazo en pandemia (The First Embrace), que representa a una mujer abrazada por una enfermera en Brasil en agosto, ha sido seleccionada como la fotografía del año por el jurado del World Press Photo. La imagen recoge uno de los momentos más especiales de la pandemia, en el que Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, recibe un abrazo de la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem de São Paulo, en Brasil, el 5 de agosto de 2020. El instante, capturado por el fotógrafo danés, es una imagen icónica del COVID-19 y conmemora el momento más extraordinario de nuestras vidas, en todas partes. Vulnerabilidad, seres queridos, pérdida y separación, desaparición pero, lo que es más importante, también supervivencia, todo en una imagen gráfica.

‘Injured Man After Port Explosion in Beirut’ (Noticias de actualidad, mejor reportaje gráfico ). Esta imagen de Lorenzo Tugnoli muestra a un hombre herido cerca lugar en que se produjo la explosión masiva del puerto de Beirut, en el Líbano, el pasado 4 de agosto. Alrededor de las 6 de la tarde del 4 de agosto, una enorme explosión causada por más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio de alta densidad, sacudió la capital del Líbano, Beirut. El compuesto explosivo estaba almacenado en un depósito en el puerto. Unas 100.000 personas vivían a un kilómetro del almacén. La explosión, que alcanzo una magnitud de 3,3 en la escala de Richter, dañó o destruyó alrededor de 6.000 edificios, acabó con la vida de al menos a 190 personas, hirió a otras 6.000 y desplazó hasta 300.000 de sus hogares. La explosión se considera una de las deflagraciones artificiales no nucleares más poderosas de la historia de la humanidad.

El nitrato de amonio procedía de un barco aparente abandonado por el propietario tras ser incautado en 2012 por no pagar las tarifas de atraque y otros cargos del puerto. Muchos ciudadanos señalan que esta explosión es la gran consecuencia de un problema latente en el país: la mala praxis de los tribunales, la corrupción, y la caída del gobierno. La Gobernación de Beirut calculó las pérdidas por daños materiales y negocios en más de 10.000 millones de dólares.

‘Un león marino tras una máscara’. (Naturaleza, mejor fotografía individual). Según World Animal Protection, cada año se estima que 136.000 focas, leones marinos y ballenas mueren por enredos de plástico. Las mascarillas quirúrgicas se descomponen en millones de partículas microplásticas con el tiempo, que son consumidas por peces y otros animales. Su presencia en los océanos se ha disparado por su alto consumo en el mundo. La imagen de Ralph Pace es la mejor foto medioambietal del año.

‘The Human Cost of COVID-19’ ( Fotografía finalista en la categoría de Noticias). Las enfermeras enrollaron plástico alrededor del cuerpo y lo rociaron con desinfectante, de acuerdo con los protocolos del gobierno de Indonesia. Estos protocolos requerían que las víctimas de Covid-19 fueran envueltas en plástico y enterradas rápidamente para evitar la propagación del virus. Esto significaba que los familiares no podían seguir las prácticas funerarias musulmanas, que incluyen lavar personalmente a los muertos y envolver el cadáver en una tela sin costuras. Joshua Irwandi firma esta imagen que resultó segunda en la categoría de Noticias.

‘COVID-19 First Responder’ (fotografía finalista en la categoría: Retrato). La doctora Katia Palomares de la Ciudad de México muestra, al final de su turno, las marcas dejadas por la mascarilla y las gafas protectoras en su rostro. Con esta fotografía Iván Macías retrata la vida de miles de trabajadores de la salud de todo el mundo que están a la vanguardia de la batalla contra un nuevo coronavirus.

Doctor Peyo y Mister Hassen (Finalista en la categoría Asuntos contemporáneos). Manon (25 años), que tiene cáncer metastásico, abraza a su hijo Ethan (7) en presencia de Peyo, un caballo utilizado en terapia asistida por animales, en la Unidad de Cuidados Paliativos Séléne del Centre Hospitalier de Calais, Francia. Su adiestrador, Hassan Bouchakour afirma que el caballo está “dotado de una sensibilidad increíble” y que varias veces al mes visita residencias médicas para ancianos para saludar a los pacientes, entre otras actividades. Peyo apoya a unos veinte pacientes cada mes. La terapia asistida por animales se emplea en terapias psicológicas y cuidados paliativos para ayudar a reducir la ansiedad, estrés y mejorar la frecuencia cardiaca o ayudar a controlar el dolor. “Los caballos parecen especialmente adecuados para los cuidados paliativos, ya que están especialmente en sintonía con su entorno” dice Hassan.

‘lucha contra la invasión de langostas en África Oriental’ (Finalista a mejor fotografía del año). La imagen del fotógrafo español Luis Tato fue tomada el 24 de abril de 2020, cuando Henry Lenayasa, jefe del asentamiento de Archers Post, en Samburu (Kenia), intenta ahuyentar un enjambre de langostas que estaban arrasando una zona de cultivos. Publicada en The Washington Post, ‘Fighting Locust Invasión in East Africa’ cuenta cómo estos insectos devastaron amplias zonas del país, justo cuando la llegada de la pandemia trastocó el medio de vida de muchas personas en Kenia. Las langostas del desierto, Schistocerca gregaria, son potencialmente las más destructivas de todas las plagas de langostas.

Un enjambre de un km2 puede contener hasta 80 millones de ejemplares, y tiene la capacidad de consumir la misma cantidad de alimentos al día que 35 000 personas.