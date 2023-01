“La certeza de mi conexión con Dios es el amor más grande que he podido presenciar”

Omar Jerez, es uno de los artistas españoles más importantes del momento. Es considerado un artista extremo y lo pone de manifiesto siempre que crea una performance, las cuales son las más relevantes del panorama español. Nació en Granada en 1980. Su madre es judía sefardí; su padre, palestino. Ha realizado decenas de performance a nivel internacional. Convirtiéndose en uno de los grandes artistas de la década. Un innovador en la cultura del siglo XXI, más que un artista y un performance es un hombre que se ha dedicado a innovar y cambiar, hacer cambios drásticos en la cultura de este nuestro siglo 21, es una persona muy importante muy necesaria para estos grandes cambios que nos acontecerán próximamente en el siglo que estamos

En una entrevista que le hicieron ya hace un tiempo, fue catalogado como, Entrevista al artista más peligroso del mundo. Nada más lejos de la realidad, es la persona, más relajada, tranquila, educada y buena entre otras características que posee este buen amigo y gran artista Omar Jerez.

¿Cómo te sientes?

Dudando, la duda me asalta las 24 horas del día durante toda mi vida; vivo y permanezco en la duda como ejercicio de subsistencia ante mi propio yo.

¿Qué sientes cuando creas?

Preguntas. De hecho, no paro de preguntar parar sumergirme en los procesos creativos. Desde la pregunta nunca fallé una respuesta, sino que, esa pregunta me lleva a otra, y desde ella construyo una base, pero siempre sin certezas.

¿Qué te aporta tu trabajo como artista a tu vida personal?

Realmente no hay una separación entre el artista y la persona; ambas confluyen en un mismo estado de armonía y fuertes contradicciones. Cuando han intentado separarse, se han dado cuenta que el uno no puede existir sin el otro.

¿Quién se esconde tras Omar Jerez, el artista?

Alguien monacal en todos los aspectos de su vida. Me ducho con agua helada, practico ayuno intermitente 21/3, soy abstemio por convicción, no he probado jamás una sustancia que altere mi consciencia, practico tantra desde un estado natural , y valoro por encima de todo la lealtad; aquí tengo un código bushido insobornable.

Háblanos de cómo ves el mundo artístico en general, ¿qué cambiarías y cómo?

Corruptible y suceptible de ser manipulado con una facilidad que da hasta pudor. Cambiaría a los estómagos agradecidos que viven de las subvenciones y perpetúan su estatus para no cambiar nada; cambiaría las ideologías museísticas por propuestas artísticas, cambiaría prácticamente todo el sistema del arte español que han conseguido que el arte contemporáneo de nuestro país sea invisible en el resto del mundo.

Lo mejor que te ha pasado,

La certeza de mi conexión con Dios, es el amor más grande que he podido presenciar.

Si no fueras, artista y creador, ¿qué te gustaría haber sido?

Reportero de guerra, ya que cuando he recorrido los sitios más peligrosos del mundo como puede ser Ciudad Juárez, Celaya o la frontera de Corea del Norte, uno siente la vida, la muerte, el amor, el odio como si fueran diez años de vida.

¿Una película, una canción, un género literario, una estación del año, un color, un olor evocador, una frase que hayas escuchado y te quedara grabada en tu alma?

Película, Primavera, verano, otoño, invierno.. y primavera; canción, Midnight City, de M83; género literario, true crime; estación del año, otoño; color, vantablack; olor, ninguno por mi hiperosmia; frase grabada en mi alma, “gracias a Dios”

¿Un libro que te haya marcado desde niño?

La historia interminable

¿Cómo compatibilizas, la vida artística, con la familiar y social?

En un triunvirato interconectado

¿Cómo has llegado al mundo artístico y por qué?

Un amigo me dijo que realizara un incursión el mundo del arte cuando no sabía ni lo que era una performance con 29 años. Un año después ya estaba exponiendo, vendiendo y asimilado que esto era lo que yo quería sin haberlo buscado.

Para finalizar, ¿qué consejo darías, a alguien que quiera comenzar en el mundo artístico?

Hazte militante en la dirección contraria de las tendencias, no busques aprobación, sé crítico contigo mismo hasta el hartazgo, y ante todo huye de las certezas.