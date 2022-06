“La Filosofía me aporta vida en tiempos de tanta muerte”

¿Quién se esconde tras el filósofo y escritor?

Soy un obsesivo radical, personaje de algún film de Tarantino, de Allen, de Almodóvar o de los viejos films de Bergman. Puedo estar horas y horas escribiendo, incluso he estado 17 horas al día trabajando en un libro para terminarlo. Eso me pasó con Sade Reloaded; no podía acabarlo, siempre un detalle más, una nota al pie que no puedo terminar, una nueva corrección, algo que aprendí nuevo mientras lo escribía, una nueva redacción, etc. He pasado horas, días investigando por una nota al pie que tiene solamente cinco líneas. “Mi reino por un gesto, un detalle”. Vivo en los detalles y ellos a nivel político, histórico, estético, etc., se me vuelven obsesivos. No me gusta perder el tiempo en nada que me aleje de mis detalles.

¿Qué te aporta la filosofía como ser humano?

Vida, me aporta vida en tiempos de tanta muerte, no solamente la muerte de tantas personas inocentes sino también de la muerte de formas de vida que nos enriquecen. Hoy todo se ha vuelto plano y mecánico: todo es producir y distribuir capital y en ello subjetividad capitalista. ¡Todo! Y con eso me refiero a: crear valor, acumular, buscar reconocimiento y éxito en el mercado-mundo, un yo que crece sin límites y que buscar devorarlo todo. El humano está articulado desde las lógicas del capital, él mismo se trata como mercancía y solamente nos movemos en lógicas dialécticas del señor y del siervo, como muy bien lo veía ya Hegel en 1807. Ante eso, ante la negación del Otro que nos constituye, de ese Otro en tanto amor, amistad, sociedad, etc., lo que nos queda de forma inicial es filosofar, esto es, reflexionar críticamente sobre lo que nos acontece y así poder tomar distancia de la ideología que nos subjetiva, de la caverna en la que vivimos como si fuera algo natural, pero no lo es. Y junto con esa reflexión crítica afirmar una vida mejor, una vida en que su sentido lo vamos construyendo unos con otros, un sentido jovial, creador de vida y así alejarnos de este capitalismo nihilista y tóxico en el que vivimos. Para mí el filosofar es en cierta forma un medio para poder respirar, un medio para poder bailar sobre todas las cosas humanas que nos rodean (como diría Nietzsche), es un modo de amar intensamente. Dime cómo amas y te diré como filosofas, y si no amas no puedes filosofar, sino solamente ser una parte del engranaje capitalista.

¿Qué van a encontrar los lectores entre las páginas de tus obras?

Bella pregunta. Espero que se encuentren a sí mismos y que mis libros sirvan como espejos, como mediaciones de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro inconsciente, de nuestro cuerpo. Mis libros están vivos, no me pertenecen, por eso utilizo la metáfora del joven Nietzsche, esto es, parir centauros. Luego esto son vivos, y no me pertenecen. Yo mismo me leo como un autor y que me permite como lector poder en parte conocerme algo. Eso buscan mis libros, a saber, que no solamente despertemos y nos podamos a ver a nosotros mismo en medio de estos tiempos capitalistas, sino que además podamos transformarnos y dar un paso adelante junto al Otro que nos constituye. En mis libros no solamente hay filosofía, en el sentido académico del término, la hay, pero siempre pensado en y por el lector. Y que el lector le dé sentido a mi texto, que el libro acontezca en el lector y lo remueva, esto es, se enfade, se ría, piense, se critique, se vea, delire, repiense su vida, se mueva, camine, vuele, sueñe. Mis libros no son solamente libros que postulan algo, un conocimiento, sino que te invitan a bailar, te invitan a dinamizar tu vida, a jugártela. Por ejemplo, de la mano de Hegel te muestro que vives dentro de una ideología tóxica y que la puedes cambiar, pero tienes que verla y darte cuenta de que sí puedes hacerlo. En mis libros encontrarás, cine, arte, política, historia, múltiples disciplinas, saberes, cuentos, literatura. Ensayo, tratado, biografía, novela, poesía, etc., hay en mis textos. Múltiples modos de escritura que se articulan entre sí para que el lector sienta que la vida pasa por sus manos, sus decisiones, etc.

¿Qué opinas de la relación entre los seres humanos hoy en día? ¿Has encontrado apoyo entre tus compañeros o este mundo de la filosofía es un mundo de solitarios?

Es complejo todo de todo, en el ámbito de la filosofía como en otros ámbitos también se sufre todo tipo de aislamiento, envidia, pasiones bajas... lo peor que te puede pasar es tener éxito, o que te lean mucho, eso siempre le duele a alguien, sufren dolor con el bien ajeno. En la filosofía no se escapa de eso, para nada, luego a veces se vuelve en un oficio muy ingrato, de mucho estudio, escritura, romperse la cabeza, pero tus colegas, tu medio no te reconocen, pero sí los cientos de lectores y estudiantes y personas que te siguen. Y también pasa que, a nivel personal, desde el amor a lo familiar pasando por la amistad, suele suceder que te sientes muy solo, sin nadie con quien charlar lo que ves, lo que lees, las ideas, las dificultades que nacen, las aporías, los laberintos, etc., que nos toca vivir cuando estamos en proceso de escritura.

Háblanos de tus proyectos.

Es una locura ya tengo dos libros terminados y todavía no salen porque con la pandemia todo se retrasó mucho. El de Nietzsche es un gran libro sobre el amor en todas las formas posibles de acontecer, eso es el eterno retorno. El libro de Sade es un libro en donde el otro me acontece, aunque eso dual mucho y es el libro de lo social, de unos con Otros y dialogando con los saberes actuales. Los dos libros, ya lo verán, son únicos, molestosos, juguetones, duros, adultos, transformadores, revolucionarios. Y ahora empecé una trilogía sobre lo femenino: Ariadna, Antígona, Lou Salomé. Es una trilogía que expresa lo humano y lo femenino a raíz del mito de Ariadna, por medio de la tragedia de Antígona de Sófocles y finalmente de la mano de la gran intelectual que fue Lou Salomé. Ahora estoy terminado Ariadna y espero entregarlo a la editorial en mayo próximo. Es un libro que juega entre lo literario, lo filológico, lo filosófico, el feminismo, el psicoanálisis, el arte. Me cuesta a mí mismo decir a qué género pertenece. Incluso es autobiográfico, una forma mía de sentir el amor. No olvides que Ariadna es la compañera del dios Diónysos.

Lo mejor que te ha pasado en tu andadura literaria y como filosofo, también lo peor que has vivido.

Lo peor que he vivido es descender a los infiernos mismos mientras escribo y estudio y de esos infiernos he podido salir de la mano de algunos amigos increíbles que han funcionado como talismanes en mi vida. La filosofía y la vida se entrelazan y a veces he vivido mi filosofía y mi filosofía es expresión de mi vida. Y en ello el laberinto del dolor y la melancolía han sido el lugar que he habitado. Y lo mejor que me ha pasado es hacer el amor radicalmente con quien quieres y de allí renace todo y lo que estaba muerto brilla, lo que era imposible se realiza, el concepto vive y nos libera y se vuelve incondicional y la eternidad nos roza y nos volvemos en inmortales materializados.

Un consejo.

No pierdas el tiempo en producir y distribuir capital, sino que simplemente: ¡Ama!