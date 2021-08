“La pandemia ha ido acompañada de una enorme oleada de información falsa y engañosa”

Hoy tengo el privilegio de entrevistar al viveirense Miguel Seijo Mc Mahon. Un gran campeón que lleva toda la vida dedicado al culturismo y que acaba de proclamarse campeón del mundo.

¿Desde cuando compites y cuantos premios ya acumulas en tu palmares?

Llevo compitiendo desde los 21 años. Desde entonces llevo más de 40 campeonatos en culturismo, logrando numerosos premios. Me retiré en 2006. Doce años después, en 2018, retomé la actividad y cambié de disciplina proclamándome campeón de España del certamen Mr. Olympia. Con 45 años, en 2019, logré la copa de España, una hazaña bastante impresionante al ganar a chavales a los que duplicaba en edad

En 2021, tras proclamarme campeón de España en la categoría Open y la modalidad men’s physique del nacional de culturismo y fitness, logré la medalla de oro en el campeonato del mundo de la especialidad.

¿Actualmente a qué te dedicas a parte del culturismo?

Dirijo un gimnasio y soy personal trainer.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del culturismo? ¿Qué te impulsó a dar el paso?

Pues mira, mi padre era culturista y dirigía un gimnasio. Al estar todo el día viendo entrenar y vivir este mundo del deporte pues mi afición, comenzó por ahí.

¿Qué te motivó a competir?

Pues lo que más me motivó en un principio, fue el estar bien físicamente, gustarles a las chicas, (Risas). Después, ya me fue entrando el gusanillo y ya no he podido dejarlo.

¿Quién ha sido tu mayor inspiración / motivación?

Mira la motivación mas grande, fue el comprobar, que yo tenia mucho potencial para este deporte también el ver que cada día mejoraba en todos los aspectos.

En competiciones has pasado por momentos difíciles a nivel psicológico, ¿cómo los has superado?

Pues, echándole pecho, sufriendo mucho a veces y aguantando.

¿Cómo te preparas mentalmente para una competición?

Mucha preparación, mucho entrenamiento y también mucho ensayo ante el espejo, ya que una vez que te subes a un escenario, allí no te ves y debes llevar memorizadas, todas las posturas, para así, destacar.

¿Cómo planificas tu temporada de competición? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

Pues mi rutina, básicamente, es ir paulatinamente aumentando los ejercicios, las series y midiendo mucho los kilos a mover en cada uno. Comienzo, por ejemplo, con 30 series y poco a poco voy aumentándolas hasta llegar a unas 50.

¿Qué torneo te trae los mejores recuerdos y cuál el peor si es que lo tienes?

El de 1996, fue el primero; este, 2021, ha sido muy especial. No esperaba hacer nada, ni siquiera subir al podio. Cual fue mi sorpresa, que gané.

¿Qué recomendarías a los jóvenes que empiezan a competir?

Pues lo primero, ir muy despacio, no querer volar antes que andar.

Además de competir ¿qué otros proyectos tienes a la vista?

Irme de vacaciones (risas). No, ahora en serio, intentar trasladar mis conocimientos, mi sabiduría sobre el tema, a toda persona que me quiera escuchar y aprender. Así puedo enseñarles que hay dos maneras de hacerlo, una que es la forma sana y otra la insana. Yo siempre he optado por la sana, no hay otra forma, ya que lo otro, es un engaño y un gran peligro para la salud.

¿Qué importancia tiene para ti la dieta? ¿En qué medida varía cuando se acerca una competencia?

La dieta es lo principal. Saber en todo momento que alimentos tomar y cuáles no, es primordial. Porque si no sabes esto y no lo tienes en cuenta, nunca jamás, llegarás a nada en este deporte como en otros muchos.

Este ha sido un año complicado a nivel mundial por el Covid 19. ¿Cómo te ha afectado?

Me afecto muchísimo. La pandemia de coronavirus ha ido acompañada de una enorme oleada de información falsa y engañosa. Demasiadas falsedades corrían por internet, redes sociales y otras plataformas de comunicación mundiales. La información falsa y poco fiable se propagaba de forma vírica hasta el punto de estar poniendo en duda todas las noticias.

¿Pudiste seguir entrenando durante la cuarentena?

Muy poco, pero no por miedo ni nada parecido, sino por culpa de los vecinos que me denunciaban si me acercaba al gimnasio a entrenar. No denunciaban, por ejemplo, el trasiego continuo de gente en busca de drogas a algún sitio cercano, eso no, pero a mí, que es mi vida y me trabajo, sí. La gente, debe de meterse en sus asuntos, no controlar la vida de los demás, eso es malicia. Debemos de apoyarnos, no jodernos los unos a los otros.

¿A nivel de competición, ¿qué cambios has podido presenciar a raíz del coronavirus?

Lo más importante, que el publico no asista a los eventos.

¿Te han condicionado las medidas de seguridad que has tenido que adoptar para tu preparación?

A mi personalmente no, pero si es cierto, que al no poder ir por las calles libremente y tener que ir que con mascarilla y toda la parafernalia, eso a muchos les ha frenado.

También eres asesor deportivo. ¿Qué opinas de los suplementos?

Pues mi opinión es qué, hay unos que son maravillosos y te ayudan y, otros que no sirven para nada.

¿Qué debe de tener un buen asesor?

Lo primero y mas importante, que te importe la persona a la que vas a asesorar.

¿Qué le dirías a los lectores que están pensando en ponerse en manos de un asesor deportivo?

Pues que hacen muy bien, ya que a uno por si mismo le será muy difícil y, la gran mayoría de veces no llegan a ningún lado. Además, hoy en día, hay mucha información por internet, pero de esa información, por desgracia, mas de un 85 % es basura. Vamos, que casi todo, es mentira.

¿Es muy caro el practicar este deporte?

Depende a que nivel lo quieras hacer, pero para bajar unos kilos y estar en plena forma no.

¿De no ser culturista, que te habría gustado ser?

Pues mira, millonario, ya que tengo bien amueblada la cabeza y no haría locuras, o también, dictador o un rey (risas).

Y ya para terminar, ¿Cuáles son tus objetivos como atleta para el 2022?

Pues el único objetivo que tengo es ganar el Mr. Universo.

Pues ya lo ven, soñar es bonito, más aún, cuando tus sueños se realizan, como el de este atleta de 47 años, que después de toda una vida en el culturismo, ahora, por fin, después de haber ganado un montón de premios logró proclamarse campeón del mundo. Enhorabuena Miguel y muchas felicidades, disfruta de tu premio, pues lo mereces.