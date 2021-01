Las tres joyas: el buda, su enseñanza y la comunidad

son varios los monográficos que este autor ha escrito para dar a conocer sus inquietudes y hacer a los distintos lectores partícipes de las mismas. Alguien lo denominó el autor de los monográficos. Cuando su Editorial fundada en su momento por su padre ya ha cumplido los cincuenta años Agustín Pániker entre viaje y viaje charla o curso en la Universidad no para de dar a conocer esos temas que desde su más tierna infancia le han causado una amplia curiosidad. Es como si tuviera algún «colegueo» entre las distintas líneas de aviación y fueran estas en ocasiones su lugar de trabajo. Es autor de varios monográficos llenando así un vacío que había en nuestra lengua castellana y abarcando en los mismos distintos aspectos dentro del ámbito cultural que van desde una parte histórica hasta una parte social o filosófica.

JAINISMO. «Hace unos años intenté escribir un libro de lo que es la religión. Leí a sociólogos, a místicos, también a filósofos, sin olvidarme de los maestros espirituales y algún que otro antrópologo y me hice una pregunta: ¿Qué quiere decir la palabra hinduismo dentro del contexto indio? El proyecto quedó estancado y en respuesta escribí un libro sobre Jainismo» Quizás hayan sido las palabras de la Primera Ministra Indirá Gandhi las que hayan hecho que nuestro autor en muchas ocasiones se haya llevado las manos a la cabeza llenando así las distintas páginas en blanco de cada proyecto que abarca o cada charla que da. «La India no ha sido nunca un país fácil de comprender. Quizá sea demasiado profunda, contradictoria y diversa y poca gente en el mundo contemporáneo tiene el tiempo o la predisposición para ver más allá de lo obvio» O aquella pregunta de la poeta y profesora Chantal Maillard cuando dejó caer «¿Cómo podemos hablar del diálogo intercultural cuando no proporcionamos un conocimiento básico de esas otras culturas con las que se supone que tenemos que dialogar?» A lo que Pániker añade: «No trato de desvelar el pensamiento de la India. Hay libros extraordinarios que ya lo hicieron.

Un primer libro que escribí y puse de nombe Índika ya es un libro complejo pues esta formado por varios libros. Mi idea fue hacerme preguntas que tenemos sobre la sociedad, sobre la filosofía y la religión y que desde mi punto de vista están ancladas en una forma de pensamiento que yo denomino coloniales» Si no tuviéramos Universidades habría que crear una para este comunicador y lector. Ya saben el dicho... si no existieran personas así tendríamos que inventarlas, tendríamos que buscarlas.

CASTAS. Tras hablar de hinduismo, o de Sikhismo «nuestro» autor nos ofrece una lectura inmensa por el contenido de un mundo complejo como el de las castas. bajo el título: «La sociedad de castas. Religión y política en la India» Un tema que siempre aparece brevemente en los distintos medios de comunicación y que en ocasiones ocasiona enfrentamientos entre unos y otros. Pániker no cae en análisis superficiales sino que a través de setecientas páginas abarca este controvertido tema y al mismo tiempo es para tener en cuenta las distintas fotos que hacen de este volumen algo apetecible para un lector interesado así como para el estudioso del llamado contexto indio. ¿Qué son las castas?, ¿Cuántas castas se conocen actualmente?, ¿Qué han significado figuras como Mahatma Gandhi en este tema tan crucial?, ¿Desde cuándo y hasta donde se conoce el tema de las castas?

A éstas y a otras preguntas responde nuestro autor de una manera pedagógica uniendo un capitulo con otro y al final llegamos a una conclusión. Sus vínculos con el poder político y económico; las grandes transformaciones sociales a lo largo de los siglos (incluidas las críticas del budismo, el tantrismo o presentando a B.R. Ambedkar a quién le dedica un capítulo del mismo) la existencia de la «casta», partidos políticos ligados a castas...) y no deja de abordar esos temas que han llenado páginas en Occidente pero no han sido bien entendidos. Y como editor quizás le faltaba a nuestro autor un personaje entre la Historia y la Leyenda por abordar ya saben aquella frase coloquial «para que voy a estudiar cuando tengo una Editorial».

Y habiendo publicado varios libros de distintos estudiosos quizás lo que hacia falta era un estudio introductorio sobre la figura del Buddha y lo que su mensaje significa junto con la descripción de lo que significa el Buddhismo en nuestros días y en un mundo totalmente globalizado.

Su editorial se encuentra en un local pequeño y bien ordenado en donde vemos atención y mente algo necesario para que Pániker pueda escribir sus obras. Ya lo dijo el profesor Óscar Pujol «Cuando se afirma que la tradición occidental ha prestado poca atención a la mente no se trata de que se hayan realizado pocos estudios en torno a la misma como objeto de investigación, sino que se ha prestado escasa atención a la misma como instrumento cognitivo y afectivo susceptible de mejora mediante un entrenamiento especial»

Y Pániker parece haberle oído pues su última publicación tras presentar en Barcelona el libro del Lama Thubten Wangchen «Lejos del Tíbet» ha sido ni «más ni menos» que escribir un libro sobre lo que es el Budhismo y lo que no lo es y sobre todo sobre la figura como comentamos del Buddha que al leerlo detenidamente da la impresión de haber ido a hacerle una entrevista en un viaje en el tiempo.

PREGUNTAMOS. En ocasiones nos preguntamos ¿que es el Buddhismo y cúal es su mensaje? 0 ¿que entendemos por Karma? ¿Como fue ese cambio de haber nacido el Buddhismo en la India y que hoy en día esté a un nivel geográfico en todos los lugares? «El Buddhismo es una religión ‹políglota›. El sánscrito no posee para los buddhistas la aureola sagrada que tiene para los hindúes (o el árabe para los musulmanes) Y es que en el corazón de esta religión hallamos una historia- la de Buddha- y una historia puede narrarse en cualquier lengua» Como en trabajos anteriores es como si Pániker escribiera hoja por hoja tocando todos los puntos habidos y por haber y le haya dado un título que posiblemente pudiera llamarse de otra forma para aquellos lectores que se quieren aproximar de una manera didáctica a esta filosofía o religión. Un mundo amplio descrito por el autor que nos quiere dar a conocer un mundo pese a lo mucho editado un mundo aún por descubrir. Y al final nos describe en donde está ahora mismo el budismo y como son las distintas prácticas del mismo. Libros en definitiva que utilizando un tema nos llevan por caminos distintos y en ocasiones iguales como en su momento hizo su padre Salvador Pániker (1927-2017) en lo que denominó «Segunda Memoria» Pues nada más comenzar a leerlo y pasar sus páginas vemos que se lo ha dedicado a Nuria su madre y a Salvador su padre.