“Me atraía la idea de ser varias personas en una misma vida”

Carolina Noriega nace en Madrid en 1975 pero vive su infancia en Australia. Empieza presentándose a concursos literarios en el país oceánico en los que consigue varios premios. Vuelve a España y estudia en la Escuela de Teatro Independiente de Alcalá de Henares y en la CATA de Madrid donde se forma en interpretación para cine. En 2004, empieza a trabajar en Comedy Central como monologuista con su espectáculo Nombres. En este canal también realiza apariciones en los programas Corto y Cambio, Solo Ante el Peligro y en el late night Noche Sin Tregua. En televisión también ha trabajado en el programa de La Sexta, El Club de la Comedia y en La Mandrágora, de TVE. Entre sus monólogos destacan Mi Novio, Padres y Abuelas y La Sinceridad. Es la autora de la obra teatral El Gran Favor junto con Mauro Muñiz de Urquiza. Además, ha sido guionista y directora de No cambies nunca, solo esta vez, obra de David Guapo. La cómica madrileña no deja de preparar espectáculos y monólogos estando en constante creación.

Como autora, tras Levántate de Mí, acaba de publicar Gilipollas por el mundo.

Escritora, actriz, autora teatral... ¿polifacética?

Es un lujo dedicarte a lo que te gusta lo que no significa que sea siempre alegría de vivir.

¿En una escala del uno al diez, ¿Cómo eres de rara?

Trece

¿Un truco para enfrentarte a cada día y a tantas cosas?

Levantarme por las mañanas y hacerme un café. Cuando no hay motivación tiene que haber disciplina o compromiso.

Si la editorial, te exigiera escribir una novela conjuntamente, con otro/a escritor/ ¿Quién escogerías?

Volvería a hacerlo con Javi J. Palo. Me divertí muchísimo.

¿Qué es lo que normalmente pones en tus libros al firmar?

Por...Fin.

¿Con quién desearías estar en una película?

Con amigos claro

¿De qué manera, te gustaría te recuerden?

Con humor.

Una cosa que te guste mucho, pero no sea del gusto de los demás.

Las judías verdes crudas

¿Te venderías por dinero, por una idea o por alguien?

Depende de lo que llames venderse, de la cantidad de dinero, de la idea o de la persona...

¿Qué consejo darías, a alguien que comienza en el mundo artístico?

Que se dedique a otra cosa. Si le apasiona le dará igual lo que yo diga.

¿Perro o gato?

Perros, au”que me encantan muchos animales.

Un personaje literario

Admiro a muchos. Nunca me he identificado especialmente con ninguno.

¿Dime, de que nunca hablarías o, escribirías en uno de tus libros, o que papel no harías en una peli o serie?

Nada en especial. Soy actriz y escritora así que si el caché es bueno no tengo porque rechazarlo.

¿Desde cuándo la vocación cómica irrefrenable?

Desde siempre me ha gustado escribir y reflexionar sobre el género humano. Estudié interpretación porque me atraía la idea de ser varias personas en una misma vida y cuando descubrí la comedia podía además escribir sobre ellas. A estas alturas de la vida sigo inmensamente agradecida por dedicarme a lo que más me gusta.

Defínete, como persona.

Maravillosa jajaja

¿El mejor consejo que te han dado?

Las cosas hay que hacerlas por una de estas razones y si no está alguna, olvídate: Placer, dinero o contactos.

¿Qué es, lo que más te ha costado aguantar de los demás?

El ego y el mío propio claro.

¿Qué personaje te gustaría ser o conocer de tus novelas preferidas o, películas?

Me hubiera gustado conocer a Lidia, que es un personaje muy cachondo de Levántate de Mí.

¿Qué sentiste, cuando te publicaron, tu primer libro y cuando actuaste por primera vez?

Mucha emoción claro.

Un libro.

Padre rico, padre pobre.

¿Una manía a la hora de escribir o actuar?

Que mi despacho esté ordenado.

¿Has hecho alguna vez de escritor fantasma (negro) para alguien?

No. He escrito para empresas, publicidad, otros cómic@s y actores pero no ha sido secreto. He sido escritora blanca, o amarilla o como se diga.

¿Cuál es el proceso que tienes a la hora de escribir un monólogo?

Empiezo escribiendo el monologo, hay muchas formas de hacerlo y prepararlo. Yo hago formación para personas que quieren dedicarse a esto. Esto es un oficio. Hay que probar y pulir mucho. Lo más importante es la observación y disciplina para escribir y la concentración. No es nada ligero y fácil, pero en realidad la comedia es algo muy serio. Para que la gente se ría cuando estás encima de un escenario tienes que estar al 100%.

¿Qué música escuchas?

Hip hop, rumba y country. Te he dicho que tengo un trece en rareza.

¿Se puede vivir dignamente solo como escritor/a o como actriz?

Depende de quien seas como escritora y actriz claro.

¿Película preferida?

Te diré tres: Cómo agua para chocolate, El lado oscuro del corazón y Relatos salvajes.

¿Qué te gustaría hacer o probar, que nunca hayas hecho?

Un trío

¿Próximos proyectos?

Acaba de salir al mercado mi nuevo libro Gilipollas Por El Mundo con ilustraciones gamberras de Marta Piedra y acabo de terminar un documental que está en los festivales que se llama Living Long sobre el legado que dejamos en el mundo. Espero que se pueda ver en plataformas y cines muy pronto.

También he estrenado una charla motivacional sobre la creatividad enfocado a empresas así que si estás leyendo esto contrátame para que el personal de tu empresa se comunique y venda mejor con la herramienta más poderosa que existe; el humor.

Cuentas con una importante trayectoria en todos los medios escénicos. ¿Qué experiencia profesional te marcó y por qué motivo?

La experiencia que más me marca y me sigue marcando es hacer reír. Se nos olvida lo grande y excepcional que es eso.

¿Cuáles son las tres grandes claves para hacer un buen monólogo humorístico?

Ser sincero. No tener pudor en ser sincero. Contar tu dolor y verdad.