Novedades literarias

Rotos

Harper Collins



Con veintiuna novelas a su espalda, el escritor Don Winslow, clásico de la ficción criminal, regresa con Rotos (Harper Collins), seis inquietantes e intensas novelas. En ellas podremos encontrar los temas que siempre han primado en la carrera literaria del autor: el crimen, la corrupción, la venganza, la justicia, la pérdida, la traición, la culpa y la redención serán los protagonistas de estas páginas. Además, Winslow nos ofrece en estos relatos su lado más humano, donde el humor y el drama acompañarán las tramas en todo momento.

Rotos surge de todas aquellas historias que Winslow tenía olvidadas o posicionadas en segundo plano mientras escribía grandes obras como El invierno de Frankie Machine o Salvajes. “El gran dilema en la vida de un escritor no es que haya pocas historias que contar, sino que hay demasiadas”, relata el autor en la sinopsis del libro. Por este motivo, Don Winslow nos trae personajes intrigantes y atractivos relatos que nunca ha conseguido sacar de su cabeza. “Estas ideas no me dejaban en paz. De aquí surge Rotos.”, concluye el escritor.

Winslow, autor de multitud de novelas, es reconocido por su trilogía de El poder del perro, El cártel y La frontera, la cual cosecha un gran éxito mundial desde 2005. Por ello, se convertirá en una serie de televisión que comenzará a partir de finales de 2020.

Un año después de cerrar la trilogía, el escritor vuelve al panorama literario con la intención de explorar las distintas caras de la naturaleza humana. Además, sus seis relatos nos trasladarán desde Nueva Orleans a Hawái, en un viaje donde nos demostrará que las historias largas no son las únicas que consiguen absorbernos.

El autor estadounidense regresa a las librerías con su consumado arte literario para recordarnos que, a esta vida, llegamos todos rotos. Uno de esos libros perfectos para adentrarse en el universo del escritor.