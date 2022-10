Los petroglifos están de actualidad. Además por suerte cada vez se descubren más. Los ya conocidos por su importancia y referencias se encuentran señalizados y protegidos. El espacio por excelencia lo constituye el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro, así como su Centro de Interpretacion, con justicia llamado “Capital del Arte Rupestre Gallego “. Allí se encuentra la exposición permanente de Ramón Sobrino Buhígas (1888--1946) , con objetos también de su hijo y de su primo. Cada vez gana más interés, conocimiento y prestigio el complejo mundo de los petroglifos, y además cada vez son más abundantes y diseminados. Pero esto es gracias a la labor incesante de arqueólogos, a su afán investigador y también a su esfuerzo y estusiasmo . Me refiero en concreto al “ Colectivo Cultural A Rula “, que ha realizado una labor editorial y descubridora de capital importancia. Pero existen antecedentes ilustres --personas y hechos-- que se remontan a 1907, nada menos.

Fue Enrique Campo Sobrino (1890--1911) quien comenzó a dibujar los yacimientos de los petroglifos como Miembro de Mérito de la “ Sociedad Arqueológica”(1894--1937 /39) de Pontevedra, presidida por Casto Sampedro Folgar (1848-1937). Dejó 110 dibujos de petroglifos conservados en el Museo de Pontevedra. Realizó estos dibujos entre 1907 y 1909. Desde 1916 prosigue la labor su primo Ramón Sobrino por su iniciativa y por encargo de la “ Sociedad Arqueológica”. Labor que culminaría con el “Corpus Petroglyphorum Gallaeciae” en 1935 bajo las siglas del Seminario de Estudos Galegos. Obra que tuvo, en palabras de Filgueira Valverde, “mundial resonancia “.

Nadie como él, después de su primo, conoció tan bien en directo los petroglifos, así como los parajes en los que se encontraban. Eran excursiones a pie con todo el equipo necesario. Salía de Pontevedra en un vehículo y si era excursión preparada lo esperaban conocedores de los yacimientos ; se era excursión espontánea él mismo buscaba y preguntaba con su magnífica cámara fotográfica. De ambas maneras obtenía resultados espléndidos y que se han conservado perfectos . El ejercico práctico de su incesante caminar, investigar, dibujar y publicar toca en directo dos elementos claves de la cultura gallega: la Galicia de la piedra labrada, aquí , milenaria ; y la Galicia de la página impresa y que tomará cuerpo con todas sus monografías arqueológicas y con su gran “Corpus “. En él estos dos elemento estuvieron siempre unidos.

Este es un aspecto singular de toda su labor arqueológica. Diría que es una actividad única y que lo distingue del resto de los investigadores españoles contemporáneos. Reproducir petroglifos con vaciados en yeso es salvarlos de posible destrucción ; es trasladar una pieza de su natural estado físico a la exhibición prodigiosa de las inscripciones que ostenta; es una labor a la par científica y técnica-- rigurosa , objetiva , exacta-- y artística al ofrecer novedades de formas bellas, y desaparecidas además del código de formas al uso y beneficio ; es haber encontrado en esa inscultura rupestre su aura, su unicidad (Walter Benjamin ), y haber captado así un resplandor de lo fascinante : de ahí el deleite específico de su reproducción exacta ; es acercar al público un objeto físico de nuestra prehistoria sin necesidad de irlo a ver, con las incomodidades de la época ,no ahora ; es convertirlo en objeto de exposición didáctica, pues Sobrino Buhígas formó en un bajo del Instittuto de Pontevedra un nutrido Museo de Prehistoria mientras fue Director entre 1921 y 1931. A sus fotografías y a sus dibujos, estos vaciados de petroglifos son un complemento de enorme importancia porque, entre otros aspectos, nos traen el bulto natural de los mismos, aunque sin el natural musgo y líquenes que en su origen los recubrían. Todos estos vaciados, casi todos se conservan, aunque en distinto estado, emiten no sólo una lección de trabajo admirable, sino también constituyen una coleccion donde la aproximación máxima al petroglifo sigue siendo válida y de permanente valor. Finalmente, son representaciones físicas y fácticas de una época fecunda de la investigación -- y la vocación -- al aire libre en Galicia, y son también una muestra brillante y permanente de un acontecimiento biográfico en la acción vital de Ramón Sobrino Buhígas, y que en la actualidad constituyen un legado capital en la actuación social de Sobrino , pues la sociedad toda aprenderá de ellos y de él.

La exposición de vaciados de petroglifos tuvieron dos fechas en Galicia , y dejaron impacto y recuerdo colectivo en su momento, pero ante todo testimonios materiales que se conservan y dan luces y datos sobre el tema. La primera es “ Museo de Pontevedra, 17 Exposición. Petroglifos de la Provincia de Pontevedra. Pontevedra. Julio MCMLlll.” Exhibía dibujos de Enrique Campo Sobrino , y lo que interesa ahora : “ Vaciados de Ramón Sobrino Buhígas “, que transcribo: a) Laberintos l.-- Montecelo. La Caeira. Pontevedra. 2-4.-- Mogor. Eira dos Mouros. Marín. b) Esquemas circulares: 5.-- Montecelo. La Caeira. Pontevedra. 6.-- Outeiro dos Campiños. Cequeril. Cuntis. 7.-- Montecelo. La Caeira. Pontevedra. 8.--Pías. Mondariz. 9.-- Campo Lameiro. 10--12.-- Montecelo. La Caeira. Pontevedra. Pías. Mondariz. 14.-- Outeiro dos Campiños. Cequeril . Cuntis. 15.-- Desconocido. 16.-- Montecelo. La Caeira. Pontevedra. 17-18.-- Laxe das Tenxiñas. Amoedo. Pazos de Borbén.c: Zoomorfos: 19-21.--: Laxe das Lebres.22-- Laxe das Tenxiñas. Amoedo. Pazos de Borbén. Y: “En una vitrina se exhiben las primeras fotografías de petroglifos y algunos autógrafos y bibliografía en relación con estos estudios”. Esta Exposición se celebró con motivo del III Congreso Arqueológico Nacional celebrado en Galicia y Portugal en julio de 1953.

La segunda exposición tuvo lugar en las salones de la Diputación Provincial y fue inaugurada el sábado 7 y duró hasta el 30 de septiembre de 1974 Yo estaba allí y la recuerdo muy bien. Frente a la escalinata de la entrada se expuso el vaciado, grande, de “Pedra Escorregadeira da Raposeira “ (Campo Lameiro ) en presencia viva, tal cual el original. De paneles diversos colgaban diferentes vaciados de petroglifos en distintos tamaños con su etiqueta. Si no me equivoco realizó los vaciados, nuevos y complemento a los anteriores de RSB, Rafael Núñez González, primo de mi padre; y posiblemente otros colaboraron con él. Recuerdo aquella Exposición como un gozo en las miradas, como una mezcla de extrañeza, admiración y curiosidad dentro de un espacio plenamente urbano y ordenado, con ángulos y vértices bien diseñados , que hacían contraste con el verdadero lugar de origen de los petroglifos, allí reproducidos : los montes, las robledas, la vegetación. Sin embargo allí se daba una fecunda oposición--complemento--con los originales en piedra. milenaria. Para el día 8, domingo, se organizó una excursión a Campo Lameiro para recorrer “in situ “ los petroglifos auténticos, en un ambiente de emoción e inquietud unidos en una grata actividad cultural. Se editó un docto folleto del recordado García Martínez y el ayuntamiento un itinerario de los complejos inscultóricos. No cabe duda que la labor de R. Sobrino Buhígas y la de su hijo Ramón Sobrino Lorenzo--Ruza (1915--1959), magníficos y actualizados investigadores, pasadas décadas de sus muertes , dió un resultado tan formidable que llegó viva en 1974 y hasta nuestros días, y aún abre fecundos horizontes de futuro. El éxito de esta Exposición no fue aprovechado como se merecía. La apagaron un tema concreto de la Guerra Civil, la mediocridad española, la desidia, los finales del franquismo y la envidia; en todo caso no fue una acción en absoluto ingenua. No les convenía levantar estos tres nombres ilustres --los pioneros-- y a drede fueron apagados. Donde se encontrarán ahora los vaciados de estos petroglifos? Existirán materiales copiosos de toda esta Exposición? Oscuridad , astucia , programa y consigna fueron sus líneas de conductas : una mafia barata.

Pero lo que realizan los creadores y los investigadores siempre permanece. Llegó el momento de la reparación --en el doble sentido-- total de todos estos vaciados, que son joyas de la Historiografía material de la Arqueología gallega , y justo porque bastantes sufrieron alteraciones por mil avatares, les llegó el tiempo de ser restaurados ; uno por uno y debidamente exhibidos.