Sahara Occidental un callejón sin salida

Sí hay un tema que siempre ha estado en el candelero periodístico sin duda alguna son las relaciones bilaterales entre Marruecos y España junto a ese temido Islam que en ocasiones ha ocupado muchas portadas en los distintos medios de comunicación. Hay una serie de periodistas que han hablado una y otra vez sobre este tema relacionando el mismo con los saharauis o los distintos vericuetos que de una manera quizás indirecta se juntan con la palabra Islam.

VUELVE A LA ACTUALIDAD y fruto de ello ha sido el trabajo efectuado por el profesor Alberto Maestre Fuentes donde describe de una forma clara y concisa las características del pueblo saharaui pre-colonial, la llegada de los españoles al Sahara Occidental, sus avatares y su consolidación en dicho territorio, la evolución de la política española en relación al Sahara, sus relaciones con la población autóctona, las contradicciones, represión y finalmente, el abandono y cesión a Marruecos y Mauritania al margen de las Naciones Unidas.

Para el profesor José Luis Rodríguez Jiménez en su monumental trabajo Agonía. Tradición y Huida no solo sobrevuela toda la Historia del final de un Sáhara español sino que se abre un capítulo sobre el lamentable abandono de Guinea focalizando la atención de la presencia española en el Sáhara... Construido con los testimonios de sus protagonistas... «Papeles privados de políticos y militares y sobre las entrevistas con los supervivientes de un desastre que acabó con los saharauis entregados a Marruecos y los colonos expulsados por el propio gobierno»

O el incansable profesor Carlos Ruíz Miguel quien desde la Universidad de Santiago de Compostela se ha sumado a inciar una serie de actividades dando una serie de informaciónes en torno a los saharauis

«Hay quien, como Goytisolo, ha defendido en España una tesis e clara inspiración marroquí, según la cual el Frente Polisario era una creación de Argelia, no ya para luchar contra el colonialismo español, sino para combatir el expansionismo marroquí en favor del propio expansionismo argelino. Ahora en opinión del Coronel de Artillería Diego Aguirre está posición es indefendible , pues, en primer lugar, las únicas relaciones saharauis con Argelia llegan a Tinduf o el nomadeo de las tribus se hacía de norte a sur y no hacia el este donde se encuentra la durisima hamada argelina». En un trabajo reciente: «El Sáhara Occidental. Prontuario jurídico. 15 enunciados básicos sobre el conflicto» Un grupo de juristas entre ellos el propio Ruíz Miguel «prentenden cubrir un hueco en la bibliografía existente sobre el Sahara Occidental. Los estudios sobre el Sahara Occidental son cada vez más numerosos.

En los últimos años están aumentando especialmente los que se publican fuera de España tanto en español como en otras lenguas. Pero el objetivo de esta obra es servir de introducción dentro del mundo jurídico a todos aquellos que se acercan a conocer el conflicto del Sáhara Occidental e indagar en las normas sobre este asunto» A lo que estos juristas parecen puntualizar dando una importancia a una «selección y ordenación de las normas más importantes elaboradas en los marcos de la Unión Europea (tan de moda en estos días) y de la Unión Africana/Organización para la Unidad Africana. Proporcionando un acercamiento fiel a la realidad»

AGENTE OSCURO. Su autor no da su nombre pero cuenta unos hechos que ha vivido de primera mano introduciéndose en sus múltiples viajes por toda la geografía española. El saber un idioma es algo muy positivo para sentar las bases de lo que se puede conseguir. Informaciones que otros no conocemos ni por asomo o cuando las conocemos ya es algo tarde.

Cuenta con todo lujo de detalles como ha sido ese periplo o camino de Damasco que ha recorrido en toda esta aventura y en su perfil no pone esa foto que nos indica de alguna manera o nos da unos datos sobre su figura. Es interesante subrayar en el mismo ese extenso prólogo efectuado por uno de los mayores expertos que tenemos en España en cuanto a ese tema. Les hablamos de Ignacio Cembrero un autor de diferentes ensayos en donde prima la información sobre la opinión donde en una de sus últimas aportaciones «La España de Alá. Cinco siglos después de la Reconquista. Los musulmanes han vuelto. Son dos millones y siguen creciendo» nos aclara conceptos que en ocasiones nos pasan desapercibidos.

El agente oscuro nos adentra en la tecnología y en que el hackeo de los ordenadores no lo es todo. Acabó introduciéndose en las filas de la Inteligencia marroquí en España. Un relato que no envidia nada a las obras de John Le Carré quien durante 1960 y 1964 perteneció al cuerpo diplomático u otros autores donde sus vidas han servido para realizar unas novelas memorables.

Del CESID se ha pasado al actual CNI hasta el punto de preguntarse nuestro agente en más de una ocasión si lo que estaba haciendo realmente valía la pena arrojando una nueva luz sobre cual es la labor del contraespionaje español en territorio nacional. En su lectura agradecemos que cuenta su historia sin ese YO tan predominante por parte de algunos autores primando siempre la información.

MOHAMED VI. Tenemos que recuperar el libro realizado por Ferrán Sales Aíge Mohamed VI el príncipe que no quería ser rey. Como corresponsal en el Magreb y en Oriente Medio Sales dibuja una semblanza no solo de Mohamed VI sino de ese país Marruecos, un complemento a este contraespionaje que cuenta nuestro protagonista. Por eso entre el Bien y el Mal se encuentra el contraespionaje. Y para cerrar no podemos resistirnos a nombrar al periodista experto en el Mundo Árabe Jaime Barrientos quien ha publicado una novela basada en hechos reales donde nos pueden aclarar sin querer por que ocurren muchas cosas y ciertos aspectos que parecen moverse entre la realidad y la ficción con su «Espada de Alejandro. Memorías de un niño mendigo»

Su autor tras años de experiencia se mueve por lugares tan distantes como Marruecos, España, Iraq y en menor medida: Egipto, Italia, Turquía, Francia y Hungría países que el autor conocer por su quehacer profesional son algunos de los escenarios en donde de la mano de Ismael su autor nos decubre a esos niños marroquíes a lo largo de sus páginas plagadas de actualida llenas de misterio y saber periodístico»