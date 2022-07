“Sólo he escrito en el campo académico hasta el momento”

Manuel Baraja nació en el febrero de 1976, en un día de película: un viernes 13. Quizá por ello el interés por el cine que desde siempre le ha acompañado. Nacido en Sevilla, vivió sin embargo en Cádiz por razón del trabajo de su padre hasta que finalizó sus estudios universitarios en Historia, especialidad en Historia Contemporánea.La concesión de una beca de docencia e investigación por méritos académicos le hace trasladarse a Sevilla, donde durante varios años da clases asignado al departamento de Geografía Humana en la Universidad Pablo de Olavide, al tiempo que prepara su tesis doctoral, la cual culminará con éxito tras un paso como investigador invitado en la Universidad de Durham en Reino Unido.

Las bajísimas retribuciones que percibía hicieron que se interesara por el puesto que su mejor amigo le ofreció en una editorial. Todavía no está muy seguro de si agradecerle o no el que le diera esa oportunidad, pero el caso es que, desde entonces, hace más de doce años ya, se encuentra vinculado a ese sector, primero trabajando como empleado en una editorial madrileña y después con su propio sello, Terra Ignota Ediciones.

Puede afirmar que le encanta el mundo de los libros. De otra forma no se entienden tantos años de dedicación en un sector muy complicado que da pocas o nulas satisfacciones y en el que lo mejor, sin ninguna duda, es haber conocido a varios autores con los que la relación comercial inicial se ha transformado en otra de amistad.

Su idea ha sido siempre la de que los autores tengan los pies en el suelo, sabiendo lo que hay en el negocio editorial y luchando al máximo de lo que le permitan sus posibilidades. Mientras pueda, intentará seguir dando guerra.

¿Qué te aporta tu trabajo como ser humano?

El trato con los autores sin duda. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer a muchos. En algunos casos, la relación se queda en lo estrictamente profesional, con muchos otros se llega a desarrollar una auténtica amistad que es lo más valioso que aporta este trabajo. Por otro lado, siempre sienta bien acompañar a un escritor en el proceso de publicar su obra, especialmente cuando se trata de la primera. No deja de sorprender la ilusión que conlleva cada proyecto.

¿Cómo compatibilizas la vida familiar, social, la Editorial, los viajes y las demás cosas que haces, como, por ejemplo, ¿ser uno de los mejores editores de España?

Bueno, ya me gustaría ser uno de los mejores editores de España, ja, ja, ja. El tema de combinar este trabajo y la familia es muy complicado, no vamos a decir lo contrario. Con el paso de los años la prioridad ha ido derivando claramente hacia la familia, sobre todo ahora que tenemos un niño pequeño. Esto ha hecho que mis desplazamientos se hayan reducido a la mínima expresión. Afortunadamente tenemos varios colaboradores que nos ayudan siempre que les es posible.

¿Es muy difícil, dirigir una editorial?

No diría que es difícil en cuanto a que la mayoría de las tereas son nos especialmente complicadas, lo que sí es que son muchísimas y el ritmo de trabajo es brutal. Más que difícil yo diría que es cansado y, no en pocas ocasiones, frustrante, pues la cantidad de horas de trabajo, muchas de las cuales no se ven, que hay que dedicar suelen tener una contrapartida muy pequeña en comparación.

¿Cómo llegas al mundo editorial?

El tema de la calidad es algo que siempre hemos tenido muy claro en Terra Ignota. No te diré tampoco que igual hay algún título que, pasado el tiempo, no hubiera publicado pensándomelo más, pero siempre intentamos y buscamos que la calidad literaria de nuestros libros mantenga un buen nivel. Rechazamos muchas obras, algo que sabe mal, pues incluso en aquellos que consideramos que no llegan a nuestro mínimo sabemos que tienen muchísimo trabajo e ilusión detrás, pero no queda más remedio que hacerlo. Por otro lado, en el aspecto puramente físico de lo que es el libro como objeto pasa lo mismo. Utilizamos buenos materiales, solapas... Con el tiempo también nos hemos puesto más exigentes con el tema de las cubiertas, aunque a veces los autores te ponen un poco en un compromiso relacionado con esto.

¿Nunca, te ha pasado por la cabeza, escribir una novela, poemas o, algo de tu gusto?

Sólo he escrito en el campo académico hasta el momento. Ficción alguna vez se me ha pasado, muy fugazmente, escribir algo, pero soy el primero que sé que, si quieres escribir un buen libro, o bien tienes talento innato para ello, que no es el caso, o bien le tienes que dedicar tiempo a desarrollar una buena trama, hacer personajes con peso, crear una atmósfera y ambientación adecuadas y sin fisuras, etc. Para ello necesitas tiempo y, por desgracia, eso es algo de lo que no dispongo ya desde hace años. Quizá en el futuro.

¿Cómo ves el mundo editorial?

Sin duda. Hay una enorme saturación del mercado editorial en España. Cada semana salen cientos cuando no miles de novedades. Distribuidores, medios y librerías están saturados hasta el punto en el que directamente no te hacen caso en muchas ocasiones. Al final, teniendo tanto, se centran, de forma natural, en aquellos pocos productos que piensan que pueden tener más ventas con menos esfuerzo, y esos son los libros publicados por las grandes editoriales que ya tienen un gran prestigio detrás. Estoy seguro de que todas las editorial medianas y pequeñas tenemos varias obras que literariamente son mejores que muchas de las que venden miles, pero el enorme problema que tenemos es el poder darlas a conocer.

Un libro que te hubiera gustado editar y un autor que te gustaría tener entre tus escritores.

Como libro, quizá Drácula, soy mucho de novela gótica. Como autor, pues Stephen King. Creo que es de los autores que mejor combina buena prosa con el aspecto comercial. Hay un debate sobre si se merece el premio Nobel... No creo que se lo den pues, a esos niveles su literatura se considera como “menor”, pero su aportación a la Literatura es indudable, no sólo por lo que son sus libros, sino que gracias a ellos mucha gente se ha introducido en la lectura para siempre.

¿Crees que hay poca ayuda, a la pequeña y mediana empresa, sobre todo en el mundo editorial?

Poquísima. Tanto que se les llena a los políticos la boca con parecernos a Europa, no sé qué están esperando para parecernos en lo que respecta al régimen de autónomos. Luego se dice que si en otros países se emprende mucho más que aquí, que si en España no hay iniciativa... A ver si va a ser que las condiciones no son las mismas aquí que allí... Como suele pasar, cada vez que hay elecciones parece que va a cambiar todo, pero luego nunca pasa nada o nos quedamos en cambios meramente cosméticos.