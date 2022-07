Un orientalista llamado Francisco López Seivane

Tenemos tanto miedo a nuestras potencialidades superiores como a las inferiores. Tenemos miedo a lo que podamos vislumbrar en nuestros mejores momentos cuando nos hallamos en las mejores condiciones y nos sentimos fuertes y valerosos. En tales circunstancias nos estremecemos de gozo- al tiempo que de miedo- ante el inmenso horizonte que se despliega ante nosotros dejó escrito Abraham Maslow autor de El hombre autorrealizado aunque en cierta ocasión al ser preguntado por el término experiencias cumbre contestó.

Lo ignoro. Nunca he tenido ninguna. Esa suele ser la paradoja del filósofo. Quienes más teorizan son a menudo los últimos en saberlo concluyó Maslow.

A lo largo de los años han sido muchos los escritores y periodistas que han marcado no a uno sino a muchos lectores. Otros han sabido combinar dos aspectos muy importantes tanto la narrativa como el periodismo junto a la práctica de un arte como es el Yoga y al mismo tiempo ese mismo Yoga o Conocimiento les ha servido para llevar a cabo una tarea encomiable donde verdaderamente se combinan todos estos elementos.

Hace unos años el periodista norteamericano Donald J. Schwartz del New York Times escribió un libro con el ex-Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump bajo el título - El arte de la Negociación en inglés The Art of The Deal sumándose a esa senda donde se mezcla un camino entre la ficción y la realidad.

Tiempo más tarde el propio Schwartz se cansaría del apogeo que eso conlleva y dedicaría varios años a rodearse de lo que denominó en forma de libro - Lo que verdaderamente Importa. En busca de la sabiduría en Occidente-. Como periodista de éxito Schwartz incide en lo que fue la verdadera gran historia del Conocimiento sumado a la Experiencia.

Schwartz no solo conoció a personas muy interesantes que marcaron un antes y un después en el campo de la búsqueda sino que algunos de ellos como ha sido el caso de Ken Wilber acabaron siendo verdaderos amigos suyos y realizó un prólogo a una obra del propio Wilber ... Breve Historia de todas las cosas.

-Lo que Wilber afirma es que una determinada formulación de la verdad puede ser válida sin ser completa, puede ser cierta pero sólo en la medida en que funciona y que debe de ser considerada como una parte de otras verdades igualmente importantes

Fernando Mora y David González Raga. Fernando Mora comenzó con el budismo tibetano hablando y descubriendo para Iñaki Preciado Idoeta lo que se denominó la religión BON. La sabiduría mágica del Tíbet y del budismo con su obra Padmasambhava y el budismo tibetano...

Una obra con abundantes datos que serán de utilidad para el no especialista y para aquellos interesados en el conocimiento profundo del Budismo. Y ahora del Sufismo y lo que es el mismo con su Perfume de la Existencia.

-- González Raga

Nació en Barcelona y es uno de los traductores en España de los trabajos de Wilber y también es un gran conocedor de su filosofía o pensamiento dándolo a conocer todavía más si cabe con su Antología, una selección de los textos más importantes publicados por Ken Wilber hasta la fecha...

Ambos son autores de distintas obras y al mismo tiempo traductores de muchas de ellas...

El caso de Francisco López Seivane es algo paradigmático pues cuando en España nadie hablaba de Yoga o de Conocimiento él lo hacía teniendo un centro en Madrid o acudiendo a cursos y formándose en los mismos. Quizás a la faceta de profesor de Yoga o de periodista en distintos medios de comunicación se sumó la de traductor concretamente de dos obras que han sido fundamentales marcando la trayectoria y el pensamiento de muchos... El libro del Yoga y Meditación y Mantras los cuales ha traducido de Swami Vishnu Devananda.

Su nombre no resta sino todo lo contrario pues participa de la noble tarea de enseñar algo sobre eso que denominamos la Mente y la Sabiduría sin olvidarse de Galicia como la tierra de sus abuelos.

Entre otros autores . No podemos olvidar que en España hay nombres como en el trabajo de Schwartz quienes gozan de un calado muy importante.

Desde Ramiro Calle que nos acercó Oriente a través de sus guías del Norte y del Sur

- Al amparo de los más elevados místicos han surgido toda suerte de corruptos personajes - religiosos- en contraste con mentes más claras y compasivas, toda clase de charlatanes espirituales al otro lado de la mística más refinada frente a la más burda y fanática superstición religiosa. Ningún país le concede más importancia a la religión el culto o al ceremonial.

Ha realizado múltiples viajes a lo largo y ancho de ese Oriente que aún al día de hoy parece que confundimos y no entendemos y ha tenido Conversaciones con Lamas y sabios Budistas que a través de la narrativa nos acerca a Maestros que pese a haber dejado su cuerpo siguen dándonos a conocer no una, sino muchas enseñanzas.

Hasta una última obra entrañable de Calle Lo que aprendí de mi gato Émile.

Fernando Díez lo dejó todo y residió durante unos años en la ciudad Santa de Benarés aprendiendo para explicar años más tarde lo que son las ragas y como se debe de utilizar un instrumento ahora más conocido que es la Sitar. Es autor de una cantidad de libros donde acerca la mística a la ciencia.

-Recuerdo que pasaba en casa de mi maestro tres o cuatro horas todos los días, y aunque en mi caso, por ser occidental, me evitara tareas serviles mi actitud era la misma. Todos los días le llevaba el incienso y el pan hindú constituido por una hoja vegetal que envolviendo varios tipos de especies, almendras y tabaco, masticaban la mayoría de los hindúes aunque sean brahmanes. Entraba en la habitación descalzo, -tocaba los pies- un acto corriente en la India hacia las personas de cierta jerarquía y me sentaba en el suelo frente a otros alumnos. Entonces comenzaba a tocar la sitar si era afortunado.

También Madhana Agulla realizó sus estudios en Canadá y en la Universidad de Mysore con el profesor Ramachandra. Escribió sobre la Madre Teresa de Calcuta o compartió inquietudes con Ramesh Balsekar y realizó no un encuentro de la Mente con el Espíritu sino con personalidades dentro de todos los ámbitos del conocimiento como ha sido y es B.K.S Iyengar entre otros cuando no era tan conocido.

-Hay personalidades que marcan épocas por numerosas razones. Uno de estos grandes hombres que merecen un reconocimiento es Enrique Miret Magdalena -1914-2009- por otro lado coetáneo de grandes pensadores Javier Zubiri, Julían Marías e Iñaki Ellacuría o José Luis López Aranguren.

Un trabajo inmenso ha sido realizado por el Doctor en Filosofía Vicente Merlo quien estando durante dos años en la India sintió un interés por la Obra de Mirra Alfasa y Sri Aurobindo dándoles a conocer en casi todas sus obras siendo una referente su biografía Las Enseñanzas de Sri Aurobindo.

- Enmarcado en la tradición hindú, pero habiendo recibido una formación occidental, Aurobindo se convierte en uno de los pioneros de la síntesis Oriente -Occidente, y junto a Mirra Alfassa -conocida como la Madre elabora un Pensamiento y un Yoga a la altura de nuestro tiempo. Una filosofía integral articulada en torno a la noción de una emergente Conciencia-Energía supramental que el ser humano tiene la oportunidad histórica de encarnar participando así en la mutación que está teniendo lugar entre nosotros. Para la Historia

- Cuando los nazis alcanzaron el poder en Alemania y Gandhi permanecía sin pronunciarse a ese respeto Aurobindo entregó la considerable suma de dos mil libras a su anterior enemigo, el Gobierno británico, como contribución a la lucha contra Hitler.

Viajero y Nómada. Su Viaje al Silencio dentro del expansionismo británico o las repúblicas de Stalin o Asía Central publicado ya hace unos años o Cosas que aprendí de Oriente hasta las Crónicas de un nómada son una parte de las distintas colaboraciones...

En una revista de tirada nacional...realizaba una serie de entrevistas que acabarían siendo un libro. Yendo a los artículos nos sorprendió con un viaje realizado a Dharamsala - el refugio del actual Dalai Lama -que funciona como residencia oficial en el exilio concretamente en el Norte de la India o sus opiniones acerca de la Madre Teresa de Calcuta personaje querido por muchos y al mismo tiempo no bien vista por otros. Hasta aquel encuentro de nuevo con su adorado Kiev entre otros lugares que ha recorrido y ha vuelto a ese lugar abriendo de nuevo una puerta en un artículo - El Kiev que yo conocí:

-En estos días de sangre y fuego recuerdo con añoranza mi primer viaje a Kiev que constituyó una revelación.

Con muchas obras aún sin publicar como sus Memorias de Asía que esperamos pronto vea la luz. Ahora pública volviendo a sus orígenes acompañado de tantas aventuras de un viajero - nómada y escritor ese Maestro Imperfecto. Historia de una búsqueda. Un relato novelado donde cada capítulo es una novela en sí misma.

Centrándose en la peripecia de un joven español, Carlos del Fresno, que, seducido por el carisma de un gurú, decidió un buen día renunciar a su prometedora carrera profesional para sumergirse de hoz y coz en el estudio de la filosofía vedanta. Pronto se convertiría él mismo en un potente propagador del Yoga hasta que un día entra en crisis al sumergirse en ciertas flaquezas de su maestro.

Las palabras del poeta y novelista ruso Premio Nobel de Literatura en 1958, Boris Pasternak son una clave para sumergirse en las obras de estos pioneros y en concreto en las de López Seivane dada su novedad.

-La mayor parte de las personas se hallan continuamente inmersas en una vida constante y sistemática, dual. Es por ello que si cada día decimos lo contrario de lo que sentimos acabamos sucumbiendo ante el infortunio y naufragando ante la adversidad con lo cual nuestra salud acaba resintiendo nuestro sistema nervioso. No es una quimera sino una parte muy importante de nuestro cuerpo físico y de nuestra alma, por su parte, está en el espacio y se halla tan dentro de nosotros como los dientes. No conviene por lo tanto que nos traicionamos a nosotros mismos.

Son cuestiones abordadas por estos pioneros y por López Seivane en las páginas de su Maestro Imperfecto.