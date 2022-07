En Vieira de Minho no existe un centro. Existe una amplia dispersión de espacios edificados, lo que da lugar a una estructura, y cada componente suyo posee su propia entidad. Cada componente con sus propias unidades constituye las freguesías: unidad fundamental en Portugal. También posee historia propia. Ostenta con orgullo su Foral, que explica la formación del Concello. Lo concedió D. Manuel l en 1514.

La explicación geográfica son esas 21 freguesías que componen el Concello de Vieira do Minho. Al internarme dentro del propio Concello experimento en directo el “sabor “ de lo rural , o sea, su esencia, la “ atmósfera “ que capto con plenitud y acierto ; y de otra parte , muy distinta, “saboreo” la ruralidad -- construcciones diversas, agricultura, ganadería y floresta-- tal como se presenta y aparece ante mis ojos curiosos y escrutadores, como en efecto son molinos, puentes, muros, portalones, parques de meriendas, ermitas, etc. y que componen una dispersa y densa ocupación , y que complace tanto al turista que desea relajarse como al antropólogo que desea realizar una provechosa labor de campo. Lo más atractivo del pueblo lo constituye la plaza de la Cámara Municipal, y no por ella misma, edificio correcto y funcional, sino por los inmensos cedros y árboles de parque que ocupan esa espaciosa plaza, donde se celebra la famosa Feira da Ladra en el primer fin de semana de octubre, de enorme afluencia e importancia expositiva. Dos grandes verjas modernistas y que destilan refinamiento le dan ornato urbano a esta plaza.

Destaca como edificio patrimonial la llamada Casa de Lamas, mediados del siglo XVIII, solar de los Vieira y de los Lemos --ahí están sus blasones--, y que es actualmente el Museu Adelino Ângelo . Es de obligada visita. Me impresionó un tilo de inmensa altura -- el más alto que he visto--. Su espesura no solamente da sombra segura, además impone su presencia magnífica y hermosa y lanza una lección para la protección de este tipo de árboles, y que en Portugal por otro lado son protegidos por una particular y ancestral cultura inglesa.

EL PLANO, UNA SEGURA ORIENTACION. Todo plano bien trazado en el mundo turístico, está claro, facilita la orientación y ahorra un tiempo importante al viajero. Desplegarlo y examininarlo conduce eficazmente al lugar deseado. Es una ilusión cumplida. Todo plano así representa la realidad pura, constituída como tal. Igual acontece con el plano turístico --y científico, riguroso-- de Vieira do Minho. Así , desde este `pliego extendido tenía una representación, una indicación, una topografía, una designación y una geometrización de la realidad ; y desde esta realidad misma con nombres propios disponía del gozo directo de ver, de la vivencia colmándose, de la orientación perceptiva, de la directa experimentación, y el narrar después lo visto, y describir lo que se vió con una mezcla de emoción y de objetividad . Poseía el informe directo. De esta manera recorrí y descubrí.

RECORRIDO POR LAS FREGUESIAS. Un recorrido atento por ellas mismas me condujo a un hecho claro : son creatividades sin firma. Este formidable empeño creador carece de identidad, flota en el anonimato. Los autores de esas casas, de esas iglesias, de esos pelourinhos, de esos hórreos... los han construído , sí, pero se han marchado hace muchos años, o siglos , o, sencillamente han muerto. Acaso sus nombres como artistas , como feligreses o como vecinos se conserven en los Libros de Registro de cada freguesía en forma de contratos, de bautizos, de matrimonios o de pleitos. O acaso sus nombres sólo floten entre las voces de la comunidad rural donde trabajaron y dejaron un espléndido hacer constructivo, y que es estudio y gozo para los antropólogos. En estas freguesías no existe la repetición, existe el parecido , y que se puede traducir en un haber aprendido del otro en su manera constructiva. La diferencia aparece --el ser diferente y ser separado-- cuando un edificio --civil, popular o eclesiástico-- posee magneficencia constructiva, excelencia constructiva, y por ello emite ejemplo, copiable o no. En todo caso, admiración directa. En la actualidad son las referencias fijas que aparecen en las guías eruditas, en las monografías locales, deliciosas, y en los libros de historia medieval o del Antiguo Régimen lusitano. En lo que toca a Vieira do Minho existe el libro de Paulo Manuel Marques da Silva “ Guía do Património cultural do Concelho de Vieira do Minho “.2019. Contiene 14 entradas de Bibliografía y 10 referencias en la Webgrafía : lo que indica peso y contenido. También se encuentra disponible” Aldeas / Norte de Portugal”. 2018. Lo que más atrajo mi mirada son esos aglomerados de casas en pequeños valles, y separadas sólo de estrechos caminos de adoquines -- no del paleto asfalto gallego -- para protegerse mutuamente del crudo invierno. Es lo que denomino arquitectura preparada. Las trabajadas y ordenadas tierras, bajo la formidable presencia de la Serra da Cabreira, descubría el ansia antropológica de supervivencia, y en heroica conducta muchas veces, seguramente. Nombro con un saludo a Ruivâes, Campos, Anjos, Soengas y Ventosa ( freguesías ). Vieira do Minho enciende luces de atracción y bienvenida, arropada entre otros concellos igualmente interesantes , como son Póvoa de Lanhoso, Amares y Montalegre, y en encendida espera y dulce recuerdo aguarda a que regrese.