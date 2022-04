Vilaviçosa se compone sobre todo de dos partes. La perteneciente al palacio ducal y la perteneciente a la localidad con sus casas en armonía conjunta y la inmensa plaza rectangular e inclinada. Es la Praça da Repúbrica, presidida por la iglesia del Colegio o de Sâo Bartolomeu. Pero no es un espacio doble separado a modo de un tiralíneas. Es una sucesión sutil, leve, y en poco tiempo se está en uno de los espacios, quiero decir: en uno de los mundos. Distintos, por cierto, pero muy complementarios.

El palacio ducal y todo su recinto y edificios quedaría como en una isla entre inmensos parajes de alcornoques y olivares, y en desconexión cierta. Y la villa quedaría sin esa entidad que le da fama, historia y prestigio: el palacio de los Braganza. Dentro de la plaza iniciada por el palacio se yergue espléndida la iglesia dos Agostinhos, que conserva y nos trae la atmósfera cumplida de la época en que fue construida, y con ella el sentido de la ceremonia, del ornato y de las celebraciones religiosas y musicales. También cobija el panteón de la casa ducal, en los breves siglos antes de convertirse en dinastía real de Portugal. Vilaviçosa como decorado pétreo y entre silencios , mas cuajado de acontecimientos importantes de toda índole, se presenta como una fascinante quietud antigua y despide una irradiación de resistencia frente al transcurrir destructivo del tiempo. Aquí el el 1 de diciembre de 1640 el lV Duque fue proclamado rey con el nombre de D. Juan lV. Gloriosa noticia que trajo después una beneficiosa diferencia frente a España. Y también contra España. Variaciones múltiples, conseguimientos difíciles, decisiones serias --como la rebelión triunfante contra España en 1640-- , dictámenes municipales equivocados contra edificios, etc, fueron avatares que sin embargo no alteraron la permanente esencia de Vilaviçosa, lo que da la clave de su permanente atracción, referencia y páginas en la Historia.

lAS DOS CREATIVIDADES. Contiene y exhibe Vila Viçosa dos modalidades de la creación. Una por la actividad artística ejecutada en el Colégio Seminário de los Duques, que forma parte de la historia de la música en Portugal, llenando un capítulo ilustre, pues aquí se formaron cantores, organistas y compositores a lo largo de los siglos XVll y XVlll. Su legado es señero y marca una fecunda actividad al margen de la política y la diplomacia, que vienen a ser comunes en otras cortes ducales o reales; porque aquí los Braganza aportaron su inquietud y protección artística plenamente fecunda. De otro lado aparece la célebre Porta dos Nós, una derivación con éxito de la creación manuelina de los nudos marineros en el XVl (inicios ).

De esta manera esta puerta queda “atada “ con la seguridad ejecutada del apretado y recio nudo final. Si ahora este recinto ducal está vacío o solamente con personas en conductas cotidianas, en su pasado se desenvolvió aquí una vida total. Bullicio, jolgorio, recados, misiones particulares, misiones políticas, torneos, fiestas con fuegos artificiales, disfrute y uso de las ferias y mercados en esta misma plaza con productos naturales, llegada de embajadores... en fin, todo un escenario derivado del poder y cuya manera más externa fue la organización y la administración desde un despacho, desde documentos que emitían obediencia, ejecución o eficacia en resoluciones con reflexión. En todo caso, avances deseados. Nos encontramos en una villa que fue corte, ni más ni menos, y donde el dominio del territorio y los espacios de sociabilidad -la información recibida- formaban parte del control político y social del mundo de los duques de Braganza.

LA ESTÉTICA DEL MÁRMOL. Contribuyó también , y no poco, la estética y el buen gusto como un proyecto calculado para el asombro. Ahí estaban como ejemplo los tapices flamenos y franceses. Y las salas del palacio con sus denominaciones específicas: Sala dos Duques, también dos Retratos; la Sala das Virtudes , la Sala de Hércules, Sala de Medusa, y, para mí la más importante, la Sala de Jantar: espacio placentero para la conversación, para tantear al prójimo durante el almuerzo desde la empatía y la percepción aguda, y el gozo de la sociabilidad, junto, naturalmente, con los postres y vinos. Entonces la decoración luce con todas sus significaciones. Vilaviçosa exhala atmósferas de la Italia renacentista en lo que al estilo se refiere, y a las formas igualmente. Pero también contribuye, y no poco, a su atractiva rareza visual el mármol, sustentación básica de todos sus edificios importantes. Cerca de esta villa existen numerosas canteras de mármol. También el Museo do Mármol : señal clara de la manera expositiva que tuvieron sus habitantes para mostrar un valor geológico reuniendo sus esfuerzos. Como muestra, el monumento a la poetisa nacida en Vila Viçosa Florbela Espanca ( 1894-1930 ) está ejecutado en mármol. En las afueras tierra rojiza y alcornoques de verde oscuro son los colores que acompañan mi recuerdo e impacto de Vila Viçosa.