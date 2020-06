Casado e Rajoy únense para eloxiar a Feijóo, con cuxa cuarta vitoria o PP quere catapultarse en España

PONTEVEDRA. E.P. O líder do PP, Pablo Casado, e o expresidente do Goberno Mariano Rajoy, aos que se acostuma identificar como dúas versións ou dous notas diferenciadas da mesma formación, uníronse en Pontevedra para eloxiar a xestión e a figura do candidato do PPdeG á reelección no 12X galego, Alberto Núñez Feijóo, en cuxa vitoria os populares confían para volver a catapultarse en España.

Admitiuno Casado nunha das localizacións máis emblemáticas para os populares galegos, a praza de touros de Pontevedra, na que, lonxe dos multitudinarios eventos do PP que acolleu noutras ocasións, reuníronse este sábado uns 350 militantes e simpatizantes do partido. Ao redor duns 1.400 espectadores sumáronse pola canle de Youtube a un acto que o propio Feijóo identificou cunha “homenaxe” aos falecidos pola pandemia.

Pero máis aló da escenografía, os eloxios ao presidente galego, que aspira a lograr nas urnas unha cuarta maioría absoluta consecutiva coa que igualaría a marca de Manuel Fraga, o que reforzaría aínda máis a súa ‘ baronía’ no partido, marcaron un acto no que Rajoy proclamou que Feijóo deu unha lección de “serenidade, tranquilidade e facer as cousas ben” #ante a pandemia.

Del dixo tamén Rajoy que sempre aposta por “unir” e non por “dividir”, polo que asegurou que os galegos terán que elixir entre un presidente “razoable, capaz, eficaz e integrador que representa á gran maioría dos galegos” ou o bipartito “duns tempos para esquecer”, en alusión ao Goberno de PSdeG e BNG que dirixiu Galicia entre 2005 e 2009, pero “multiplicado” con máis partidos da esquerda.

Tampouco Casado escatimou en boas palabras para o dirixente galego, cuxa “anticipación” e xestión “acertada” na pandemia contrapuxo coa do Executivo central. Todo iso, engadiu, a pesar das “cambadelas” do Goberno de Pedro Sánchez, quen tamén este sábado visitou Galicia --Ourense-- e a quen retou, entre outras cuestións, a comprometerse con Alcoa.

“UNHA CAMPAÑA FUNDAMENTAL”

Pero Casado foi un paso máis aló e recoñeceu que esta é “unha campaña fundamental”. “E estamos aquí para apoiar ao presidente dos galegos, que é máis que un candidato circunstancial, que un xestor, que un político ou que un afiliado. É un máis, un ‘ galego coma ti’ --o mítimo lema de Fraga en 1981--, é a persoa que protexeu a esta terra”, dixo.

“Axudas aos teus paisanos cando máis o necesitan. Protexiches a Galicia”, insistiu, antes de ter unhas palabras de recordo para os galegos que faleceron nos meses da pandemia. O líder popular --que volverá previsiblemente á Comunidade a principios da semana que vén-- tamén puxo en valor a importancia que Galicia ten para o PP.

De feito, o líder popular ha admitido que “sempre” que o PPdeG gañou augurou “bos tempos” para o partido en “o resto de España”. E rememorou as vitorias populares, a primeira, do falecido Gerardo Fernández Albor, en 1981, ano no que naceu el mesmo; tamén as de Fraga “en anos de hexemonía socialista” e o propio Feijóo, en 2009, cando arrebatou a Xunta ao bipartito.

“Esa vitoria catapultou ao PP como alternativa de goberno dous anos despois”, sinalou Casado, convencido de que “por iso esta campaña é tan importante”, porque podería representar simbólicamente un novo impulso para o PP estatal.

A COTA DE PROTAGONISMO DE RAJOY

Feijóo deixouse ‘querer’ e aproveitou para incidir na súa mensaxe de ‘centro’, e de priorizar Galicia por diante das propias siglas do seu partido --como, unha vez máis e xa é recorrente, reflicte a imaxe gráfica e o lema do PPdeG para esta campaña--.

Así, rexeitou importar a Galicia a “fragmentación política de bloques” que observa en España e defendeu o “ sentidiño” e a “moderación” da súa xestión durante os últimos 11 anos.

“Isto non é simplemente unha cuestión de partidos, de siglas nin de logotipos. Isto é unha cuestión de prioridades e, para min, a prioridade é Galicia, Galicia, Galicia”, dixo Feijóo, antes de subliñar que o seu partido “acéptao” e por iso mesmo el milita no PP. Ao tempo, agradeceu que Casado e Rajoy reuníronse para darlle o seu respaldo.

E é que Rajoy tamén tivo a súa cota de protagonismo nun acto que arrincou o presidente provincial, Alfonso Rueda, e no que foi recoñecido o seu “legado”. Foi por parte de Feijóo, pero tamén por parte de Pablo Casado, quen tirou do PP do “milagre económico” e que aspira a representar un proxecto de futuro “de unidade” nun escenario no que Sánchez o acusase de “non arrimar o ombreiro”.

O propio Rajoy reivindicou a xestión do PP en termos xerais --”cando nos tocou gobernar fixémolo mellor que os demais”-- e a súa propia nun contexto de crise económica, antes de proclamar o seu “orgullo” por ser convidado a este acto na súa “casa” de Pontevedra. E é que o tamén presidente de honra do PPdeG proclamou o seu “orgullo” por militar nunha formación á que dedicou e debe “toda” a súa vida política.

FOTOGRAFÍAS CON CASADO E RAJOY

Ademais do longo aplauso co arrincou a súa intervención, os asistentes ao acto de Pontevedra demostraron a súa calor a Rajoy con numerosos saúdos e fotografías antes e despois do acto. Foi recibido á súa chegada polos presidentes provinciais da formación e o secretario xeral galego, Miguel Tellado, como despois o foron Casado e Feijóo.

Outros dirixentes do PPdeG tamén foron saudados á entrada da praza de touros, como a exministra e expresidenta do Congreso Ana Pastor, cuxo discurso cobrou especial relevancia nos últimos días. “Este é un acto moi especial. É o lugar onde tivemos e teremos os mellores momentos do PP de Pontevedra, de Galicia e de España”, recoñecía aos medios á súa chegada.

Á saída volveron os saúdos e as fotografías, e Casado acabou posando cunha máscara co lema de ‘Galicia, Galicia, Galicia’ que acompaña a Feijóo nesta nova carreira electoral.