Desde que Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto dieron el paso en 2017 de unirse con la idea reducir sus costes de producción y dotarse de una estructura industrial, el resultado de esa suma de fuerzas –la Cooperativa Lácteas Unidas (CLUN)– se ha convertido ya en el grupo lácteo de referencia en la comunidad.

Es por ello que los populares gallegos eligieron ayer la sede de la compañía en el municipio coruñés de Ames para escenificar su apoyo a un sector que califican de “estratéxico” para la comunidad, y en la que proyectos de economía social como el de CLUN son fundamentales.

“O sector da leite non tería sentido sen as cooperativas e polo tanto, non o tería sen unha cooperativa como esta. Por iso estamos aquí, aprendendo que hai que facer e comprometéndonos a seguir apoiando estas iniciativas para que poidan seguir medrando e demostrando que Galicia pode competir a nivel nacional e a nivel mundial”, apuntó el cabeza de lista de la formación conservadora por A Coruña para el próximo 18-F, Diego Calvo, al inicio de una visita en la que participaron también Ángeles Vázquez, nº3 en la lista coruñesa del PPdeG y Oliva Agra, portavoz de los populares en el concello de Ames.

El vicepresidente primero de la Xunta colocó a CLUN como ejemplo de que “se poden facer as cousas ben desde Galicia para Galicia”, recordando la apuesta realizada por la cooperativa “por seguir modernizándose nos seus produtos a través do I+D+i”. Un esfuerzo que se ve recompensado al lograr “colocar os seus produtos nos lineais de todas as grandes superficies e de moitas tendas especializadas, apuntó Calvo.

Y es que gracias al trabajo de los 3.500 socios y los 400 empleados directos que forman CLUN, la cooperativa logró en 2022 romper su techo de facturación con más de 240 millones de euros –un 27,4% más que en el ejercio anterior–. Por ello Calvo reiteró que son estos proyectos de economía social “os verdadeiros motores do sector lácteo e da industria agrogandeira contribuíndo a mellorar a capacidade productiva das explotacións e a competividade dos gandeiros galegos”.

Por su parte, Ángeles Vázquez, responsable del departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo gallego, puso en valor el compromiso de la cooperativa con la “sustentabilidade” en las diferentes fases de su proceso productivo. Una responsabilidad que ejemplificó en su adhesión a la Alianza Galega polo Clima y en las inversiones de casi 17 millones de euros realizadas por CLUN en los últimos años y que le han valido para lograr numerosos reconocimientos y certificaciones de calidad.

Según Vázquez, este modelo de cooperativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente contribuye a hacer del sector primario gallego un referente, incidiendo en la importancia que tiene la industria láctea para el futuro del rural, del medio ambiente y de la “Galicia verde” que construyeron las generaciones pasadas y heredarán las futuras.

Agradecimiento a la visita

Los populares, que pudieron ver durante su visita como se manufacturan en Ames los productos de Feiraco, Únicla y Clesa; estuvieron acompañados por el presidente de la cooperativa José Ángel Blanco y el director general Juan Gallástegui que agradecieron el encuentro a los candidatos populares. “Nós aquí coa unión das tres cooperativas tratabamos de que o sector lácteo galego fora un pouco menos minifundista. Sempre nos parecen moi interesantes as visitas dos representantes políticos que nos permiten expoñerlles de primeira man as nosas problemáticas e os retos para o futuro”, expresó el presidente de la cooperativa.