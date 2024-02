Resultados de las elecciones en Galicia: consulta qué han votado tus vecinos

Tras una campaña en la que las encuestas aventuraban que las fuerzas de la izquierda tenían opciones de desbancar después de 16 años al Partido Popular al frente de la Xunta de Galicia, los gallegos otorgaron este domingo la quinta mayoría absoluta consecutiva al PP liderado por Alfonso Rueda. Frente al dominio popular, con el 47,3% de los votos que le han otorgado 40 escaños, emerge el BNG, que canaliza el grueso del voto de izquierdas frente a un PSOE que se desploma 11 puntos. Ana Pontón ha roto su techo histórico: 31,5% de los sufragios y 25 diputados.

En el lado opuesto está el PSdeG. Los socialistas, liderados por José Ramón Gómez Besteiro, han sufrido un batacazo histórico bajando de los 14 escaños conseguidos en 2020 hasta los 9 tras el escrutinio de este domingo. Aunque podría recuperar uno más en Ourense en el recuento del voto exterior, donde se ha quedado a 112 papeletas de lograr un segundo representante.

En esta provincia, precisamente, se ha producido una de las grandes novedades de la noche electoral, con la irrupción de Democracia Ourensana (casi el 9 por ciento en la circunscripción y 15.300 sufragios), con los que tendrá representación en la cámara gallega por medio de un escaño obtenido en las elecciones de este domingo.

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Santiago de Compostela. El PP se impuso este domingo en los comicios autonómicos como primera fuerza política al obtener 25.722 votos, lo que representa un 45,63 % del total (100 % escrutado). En una jornada electoral en la que participaron el 71,54 % de los compostelanos llamados a las urnas, el BNG de Ana Pontón se posicionó como segunda fuerza en la capital gallega. Lo hizo, además, con un resultado extraordinario con respecto a las autonómicas de 2020. Y es que el Bloque logró 20.848 apoyos en Santiago, cinco mil más que hace cuatro años, cuando obtuvo 14.158.

Los nacionalistas han conseguido crecer 8,38 puntos y concentrar el 36,98% del voto en Compostela. No ha tenido la misma suerte el Partido Socialista, cuyos resultados se han desplomado 3 puntos con respecto a hace cuatro años. Los de José Ramón Gómez Besteiro obtuvieron 6.373 apoyos en Compostela, frente a los 7.114 que contabilizaron en 2020. Con esto, el número de apoyos que han recibido los socialistas representa el 11,30 % de la tarta.

Sumar, la formación de Yolanda Díaz que en estas autonómicas llevó a la porfesora de la USC Marta Lois como cabeza de cartel, obtuvo el cuarto puesto en los comicios de este domingo. Un total de 1.401 compostelanos (2,48%) dieron su apoyo en las urnas a Sumar Galicia, que en las últimas elecciones generales de julio de 2023 fue tercera fuerza en Compostela, con 8.381 votos entonces.

Con estos resultados, el Parlamento gallego quedará configurado con estas cuatro fuerzas entre las que no estarán ni Sumar Galicia ni Podemos. El partido de Yolanda Díaz, que eligió como candidata a la compostelana Marta Lois, quedó sepultado por la ola del Bloque (1,9 por ciento y 28.000 sufragios) y Podemos no llegó a 4.000 votos, un exiguo 0,26 por ciento que no alcanza para imponerse a los animalistas del PACMA (5.300 apoyos).