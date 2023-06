Alberto Núñez Feijóo está surfeando estos días el gran desafío que tiene como líder de un partido conservador al que le salió hace algunos años un competidor a su derecha. Tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Feijóo se está enfrentando al dilema de pactar o no con Vox. Estos días, los dirigentes autonómicos que necesitan a la formación de ultraderecha para sus investiduras están teniendo actitudes muy diferentes. Carlos Mazón, en la Comunidad Valenciana, no agotó el tiempo para negociar y con mucha prisa cerró un acuerdo exprés con Vox, al que cedió una vicepresidencia (el torero Vicente Barrera) y dos consejerías. Feijóo ve el pacto "correcto".

En Extremadura, en cambio, María Guardiola se negó el martes a incluir a consejeros de ultraderecha porque, insistió, no puede pactar nada con quien niega la violencia machista. Feijóo también lo ve "correcto".

En una breve intervención del líder de los populares ante la prensa este miércoles, los periodistas le preguntaron con qué modelo se siente más cómodo, si con el de Mazón o con el de Guardiola, teniendo en cuenta que es probable que él en persona se tenga que enfrentar al mismo problema tras las elecciones generales del 23 de julio.

El dirigente conservador dio su bendición a las dos actuaciones de sus barones y lo trató de argumentar. Empezó lanzando una pulla a Abascal y a Jorge Buxadé, el portavoz nacional de Vox, que el martes se fue hasta Mérida para presionar a Guardiola y exigirle consejerías en el Gobierno. El líder del PP criticó que "dirigentes nacionales vayan a concretar o incluso cambiar conversaciones o negociaciones preliminares que existían en esos ámbitos autonómicos".

Después pasó a subrayar que Vox no puede ser igual de exigente en unos territorios que en otros, porque el número de diputados logrados es muy diferente. "No es lo mismo Valencia (13 escaños) que Extremadura (5)", apuntó, escudándose en el peso parlamentario y no en los argumentos ideológicos sobre la violencia machista como hizo Guardiola. Vox sacó en Extremadura "los resultados más modestos" de todas las autonomías y por ello no ve "razonable" que pida presidir la Asamblea extremeña, tener más representantes en la Mesa del Parlamento que el PP y también "varias consejerías". "Esto es desproporcionado", repitió en varios momentos tras incidir en que los populares obtuvieron el 39% de las papeletas y la formación de Abascal, el 8%.

Tras este apunte pasó a decir que el PP cumple con sus "principios". "Si decimos que algo es desproporcionado y va en contra votos en urnas, lo cumplimos. En Valencia los resultados son totalmente distintos", continuó. "Vox tiene el 12% de los votos y es evidente que, ante esa necesidad de número de diputados distinta a la de Extremadura, se ha actuado de forma correcta tanto en Valencia como en Extremadura. Vamos a seguir trabajando con estos principios", concluyó.