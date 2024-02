El PSOE reconoce el “mal resultado” en las elecciones gallegas a pesar de que "la izquierda crece y la derecha retrocede”

Las elecciones gallegas eran la primera cita en las urnas que el PSOE afrontaba tras las conversaciones mantenidas con ERC y Junts per Catalunya para sacar adelante la polémica ley de amnistía. Los datos de los diferentes sondeos no eran nada halagüeños y la debacle se ha consumado. Los socialistas tan solo han obtenido nueve escaños en el Parlamento gallego, el peor resultado de su historia, confirmándose así como la tercera fuerza dentro de la comunidad gallega.

La reacción desde Ferraz no se ha producido hasta pasadas las 23.00 horas de este domingo. Al igual que en las pasadas municipales y autonómicas celebradas el 28 de mayo de 2023, Sánchez no ha sido quien ha dado la cara. Parece que el fracaso no se asocia al líder socialista, y eso que se ha implicado de lleno –al igual que el resto de sus ministros– en la campaña gallega llegando a participar durante cuatro días con el propósito de movilizar votos. En su lugar, ha sido la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, la encargada de valorar los resultados electorales.

Peña comenzó “felicitando a los gallegos y gallegas por una jornada electoral que se ha desarrollado de forma impecable con una gran participación que da idea de la fortaleza de nuestra democracia”. También al PP, que, en palabras de la portavoz socialista, con este resultado, “podrá gobernar en solitario a pesar de haber retrocedido en escaños y porcentaje de voto”. Tampoco se olvidó de agradecer el compromiso y el esfuerzo del candidato socialista a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y al PSdeG-PSOE.

Acto seguido, Peña reconoció que, a pesar de que “la izquierda crece y la derecha retrocede”, el resultado “no ha sido suficiente para lograr el cambio”. “No ha sido un buen resultado, pero confiamos plenamente en Besteiro. Es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas, porque creemos que, cuando el PSOElidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca”, prosiguió.

Compromiso de seguir trabajando

Por último, la portavoz socialista se ha comprometido a trabajar durante los próximos cuatro años “codo a codo con el PSdeG-PSOE para darle a gallegos y gallegas una alternativa, un proyecto de país que sea capaz de aglutinar a grandes mayorías sociales”.

Este lunes, tendrá lugar en Ferraz una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la que se analizarán de forma más detallada los resultados obtenidos en esta reciente jornada del 18-F que han supuesto un duro revés para los intereses del grupo socialista gallego liderado por un Besteiro que ha decidido quedarse.