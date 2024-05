Podemos da un portazo a Albares: evita apoyarle frente a Milei y pide llamar a la embajadora de Israel

Podemos rechaza apoyar al Ministerio de Exteriores en la llamada a consultas a la embajadora de Argentina, después de que su presidente, Javier Milei, llamara "corrupta" a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez y cargara contra el socialismo. El departamento de José Manuel Albares ha considerado "un insulto" las declaraciones del dirigente internacional y ha contactado con el resto de grupos parlamentarios para recabar su apoyo. Pero Podemos, socio parlamentario del Gobierno, ha dado portazo a Exteriores y ha aprovechado este asunto para afear su posición respecto a la ofensiva de Israel sobre Palestina, al considerar que "antes" de llamar a consultas a la embajadora argentina, deberían hacerlo con la embajadora de Israel.

"El ministro de Exteriores ha solicitado nuestro apoyo para llamar a consultas a la embajadora en Argentina", ha comenzado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mensaje en redes sociales. "Le he dicho que a la derecha se le frena con derechos y avances concretos y que nadie va a entender que hagan esto sin llamar antes a consultas a la embajadora en Israel".

Podemos se une así al PP, que también ha rechazado respaldar al Gobierno de España frente al de Argentina, al considerar que este movimiento no responde a un movimiento diplomático sino a una maniobra política. "De la estrategia del PSOE no participamos. Pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno", destacaban fuentes populares.

EL CHOQUE

El Gobierno ha decidido este domingo llamar a consultas sine die a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya calificado de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de Vox. Albares ha amenazado también con la aplicación de medidas adicionales si no se produce una disculpa pública por parte del mandatario argentino, quien aún sigue en Madrid. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa.

Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha comentado.

El titular de Exteriores ha asegurado que el Gobierno ha puesto a disposición de Milei durante su estancia "los recursos públicos necesarios" y se le ha tratado "con todo el respeto y la deferencia debida". "Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España", ha denunciado. "El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno".

Esto constituye, ha abundado Albares, "un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países". Albares ha sostenido que sus palabras "no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad".