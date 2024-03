Isa Pantoja, cariñosa con Julián Muñoz ante su grave estado de salud y cuenta una incómoda anécdota

El delicado estado de salud de Julián Muñoz sigue estando presente en los contenidos de los principales programas de televisión. 'Vamos a ver' también ha tratado el asunto con Isa Pantoja, que ha asegurado que tiene "mucho cariño" al exregidor de Marbella, recordando incluso lo que estuvo dispuesto a hacer por ella: "Me propuso darme sus apellidos".

"Le deseo que se recupere y lo pase lo antes posible. Me alegro de que esté con la familia porque eso es superimportante. Por una cosa o por otra, ellos han sabido entenderle o perdonarle y estar con él en este momento. Qué suerte tener a las personas que quiere apoyándole", aseguró la colaboradora del programa matinal de Telecinco.

A lo largo de su interveción, Joaquín Prat le preguntó a Isa Pantoja si creía que su madre tenía la sensación de que ella pasó por la cárcel por la culpa de Muñoz, algo a lo que Isa respondió afirmativamente: "Es lo que yo pienso, no lo he hablado con ella, pero por parte de los dos, no es reciente y en la última entrevista que da no dice cosas buenas, el sentimiento que tiene por ella es supernegativo".

Posteriormente, Isa Pantoja también recordó un momento incómodo que vivió mientras estudia derecho debido a la imputación de su madre, Isabel Pantoja en una pieza separada del Caso Malaya: "Cuando explicaron el blanqueo de capitales, aunque el profesor no dio el nombre de mi madre, todo el mundo se giró y me miró".