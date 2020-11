O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, referiuse a esta infraestrutura como “imprescindible” para mellorar as conexións viarias do norte da cidade no acto de inicio das obras, no que participou xunto ao delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada. Tamén estiveron presentes os voceiros dos grupos municipais e representantes da Cámara de Comercio e da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre.