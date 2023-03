El Gobierno ha conseguido amarrar los votos necesarios para convalidar el próximo jueves el decreto que incluye la reforma de las pensiones, una vez que se ha asegurados los apoyos de Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís. En el lado de 'noes' se encuentra el BNG, que ya ha adelantado que votará en contra del decreto al considerar que consolida los aspectos lesivos aprobados por el Partido Popular y que además se tramita de urgencia, lo que en su opinión "hurta el debate pausado y sosegado".

A los 154 votos del Gobierno de coalición, ya se ha anunciado que se sumarán los trece de ERC, los cinco de Bildu, los cuatro de PDeCAT y los tres de Más País y Compromís, lo que suma un total por encima de la mayoría absoluta. Además, la promesa del Gobierno es tramitar el decreto ley como proyecto de ley para dar la posibilidad de introducir cambios vía enmienda.

La propuesta contará con el 'no' del diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego, que ha justificado su postura al entender que la reforma "consolida los aspectos más lesivos" de las modificaciones del sistema de pensiones puestas en marcha en 2011 y 2013 por los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del popular Mariano Rajoy, respectivamente.

Así, el Bloque considera que la proposición planteada por el Ejecutivo central "no recupera ni amplía derechos" y tampoco "cumple el compromiso" de subir las pensiones mínimas "hasta el 60% del salario medio". Asimismo, Rego también ha subrayado que, a su juicio, la reforma "impide resolver cuestiones principales como la brecha de género, la territorial o las fuentes de financiación del sistema".

PP y Vox no aclaran su voto final

En lo que respecta al sentido del voto del PP, la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho que de entrada votarán que no "si nada cambia", en referencia a la falta de información por parte del Gobierno sobre la reforma, que a su juicio ha remitido "un PowerPoint y un Excel". Gamarra ha denunciado además que la reforma "no cuenta con un acuerdo en el ámbito del diálogo social" y tampoco "se ha materializado en el Pacto de Toledo". La portavoz ha remarcado que la reforma "penaliza" la contratación, lo que hace que la sostenibilidad del sistema "no se pueda garantizar".

Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros no ha desvelado el sentido de voto final, pero sí ha indicado que "es muy difícil" que su partido apoye la iniciativa del Gobierno, porque consideran que "no garantiza en absoluto" el futuro de las pensiones en España.