O incremento do uso do mail, as videochamadas, as redes sociais ou o teletraballo que trouxo consigo a pandemia, e que chegou (parece que) para quedar, ten derivado tamén nun aumento da ciberdelincuencia. Segundo o último Balance de Cibercriminalidade, correspondente a 2022, en Galicia un 22% do total de infraccións foron estafas a través de medios telemáticos. Isto supón unhas 19.000 estafas; unha cifra que recolle unicamente as que se coñecen.