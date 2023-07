Los bomberos comarcales de Galicia se manifestaron hoy en Santiago, entre petardos y el humo de bengalas rojas, para pedir a las administraciones públicas “fechar un calendario de negociaciones para un convenio único”, con el objetivo de “igualar as condicións de todos os bombeiros” de la comunidad. Actualmente la autonomía cuenta con siete convenios diferentes para este colectivo.

El portavoz de la mesa intersindical de Bombeiros de Galicia, Ángel Moldes, apuntó que hay en torno a 500 bomberos en esta situación, que “estamos realizando 200 horas extras de media ao ano”. “Queremos que esta folga dure o menos posible porque está a afectar a cidadanía, porque as administracións están a pechar os parques por Galicia”, detalló. Así, añadió que “se fixamos un calendario de negociación coa Xunta de Galicia e as deputacións pararemos e intentaremos arranxalo o antes posible”.

Por su parte, Honorino Raña, miembro del comité de huelga autonómica señaló que “o servizo está mal dimensionado, está precarizado”. “Simplemente por non facer horas extra de carácter voluntario se están cerrando parques”, explicó el bombero. En este sentido, puso como ejemplo que Carballiño “é un parque que ten un ámbito de actuación de 23 concellos e só hai un bombeiro para prestar o servizo alí”.

“Fixemos que o servicio se prestara pola vontade dos traballadores indo traballar cando non correspondía, con horas extras. Non entendemos como eles non poden facer o esforzo para sentar e intentar xuntar posturas, para buscar unha solución”, puntualizó Raña sobre la posición de la Xunta.