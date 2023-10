El proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo gallego para el próximo año, y que inició a principios de la presente semana su tramitación en la Cámara autonómica, incumple los compromisos adquiridos por la Xunta con la cooperación internacional a través del V Plan Director 2023-2026.

En el referido documento que el director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús María Gamallo, presentó en el mes de mayo, –después de un proceso de negociación con el sector–, el Gobierno gallego se comprometía a aumentar las partidas para el desarrollo y la cooperación de un modo equivalente o superior al crecimiento registrado por el total de los Orzamentos.

No obstante, tal y como viene de denunciar la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento (CGONGD), mientras la Xunta ha presentado un borrador con los presupuestos más elevados de la historia del autogobierno gallego para el próximo año, con un crecimiento del 5% con respecto a los todavía vigentes, la financiación a la cooperación se mantiene prácticamente igual –incrementando su partida menos del 0,1%–.

María Paz, presidenta de la CGONGD, señaló en conversación con EL CORREO GALLEGO que no hubo ninguna comunicación previa por parte de la Administración autonómica para exponer sus motivaciones para no presupuestar el incremento acordado y, de hecho, fue en el momento de analizar el anteproyecto aprobado en el Consello de la Xunta cuando se percataron de que “los números no daban”.

Lo cierto es que el nuevo plan económico del Ejecutivo de Alfonso Rueda marca un importante cambio de tendencia con respecto al comportamiento de los últimos años en materia de auxilio internacional y ayuda al desarrollo, ya que en los últimos años “veníamos asistiendo a un proceso de recuperación paulatina, lenta, pero progresiva de la financiación”, señala Paz. Y es que entre 2018 y 2022 –el tiempo que estuvo en vigencia el IV Plan Director– los fondos fueron creciendo anualmente por encima del 11% de media.

Desde la Coordinadora ponen el énfasis, además, en que este giro de timón llega “en un momento en el que las ONGD y las poblaciones más vulnerables del mundo necesitan más apoyo”. Una afirmación que viene dada por uno de los contextos internacionales más convulsos de las últimas décadas, una época en la que a las crisis migratorias y al auge de los autoritarismos, por ejemplo en Centroamérica, uno de los territorios donde la cooperación gallega pone el foco, hay que añadir conflictos bélicos como los que se están viviendo en Ucrania o Gaza.

Una inversión inferior a la media estatal

El informe de cooperación descentralizada publicado por la Coordinadora Estatal de ONG, que tiene en cuenta los presupuestos dedicados en el presente año a esta materia por parte de las diferentes comunidades, sitúa a Galicia en el undécimo puesto del ránking autonómico con una inversión del 0,06%. Una cifra bastante alejada de la financiación media a nivel estatal que se sitúa en el 0,13% y todavía más del objetivo del 0,7% que recoge la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Una meta a la que el estudio auguraba que Galicia tardaría en llegar casi 22 años, antes de conocer la congelación de la partida en cooperación para el próximo año.

“El problema es que estamos hablando de que el próximo año no se incrementa nada la financiación cuando lo que había ya era poco”, apunta María Paz.

La diferencia se hace más evidente al observar el gasto per cápita, durante 2023. La Xunta dedicó 3,35 euros por habitante a la cooperación, 5,10 menos que la media estatal y 23,88 menos que Navarra, que es la autonomía que destina una mayor cuantía en este ámbito.

Un sector consolidado

Las organizaciones gallegas de cooperación internacional forman un sector consolidado y profesional. La CGONGD está formada por 43 entidades que, sin ir más lejos, en 2020 realizaron una inversión de 11 millones de euros en proyectos que han contribuído a mejorar las condiciones de vida de 400.000 personas. Un ejemplo de este trabajo está en Centroamérica, donde la cooperación gallega cobra especial relevancia tanto por el número de proyectos, como por los años de relación entre ambos territorios.

Allí, la oenegé gallega Solidadariedade Internacional trabaja en Honduras en el Corredor Seco centroamericano, un enclave fuertemente afectado por los fenómenos climatológicos extremos y donde el 60% de sus 10 millones de habitantes viven en la pobreza. Un proyecto que se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo de la Xunta. Y es que, además de sus propios socios, la financiación pública es la principal fuente de ingresos de estas organizaciones para llevar a cabo su actividad.

“Esta noticia supone la imposibilidad de valorar nuevos horizontes y nuevas apuestas para las oenegés gallegas” María Paz - Presidenta de la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento (CGONGD)

Más allá de esa área al otro lado del charco, lugares de actualidad como Gaza o Ucrania y otros en los que el enquistamiento de los conflictos ha conllevado el olvido internacional, como Siria, Yemen o el Sáhara, cuentan con personal movilizado por las oenegés gallegas trabajando en favor de la población civil. María Paz señala que las consecuencias de la noticia de la congelación presupuestaria autonómica supondrán principalmente para ellos “la imposibilidad de valorar nuevos horizontes y nuevas apuestas”, donde acudir a ofrecer auxilio a quienes lo necesitan.

Ambición política

Felipe Noya es traumatólogo y ejerce como voluntario en Médicos do Mundo, con quien participa en once misiones en Gaza. En su opinión, “las promesas, y declaraciones como que hay que actuar en origen cuando se habla del fenómeno migratorio” caen en saco roto cuando no vienen acompañadas de un apoyo en el ámbito presupuestario a las organizaciones que actúan en aquellos países.

“Para nosotros el incumplimiento de este compromiso supone una pérdida importante de confianza en la Xunta” Felipe Noya - Traumatólogo y miembro de Médicos do Mundo

El médico, curtido en el trabajo de campo, considera que es necesaria esa “ambición y compromiso políticos” para hacer una fuerte apuesta por la cooperación. Por ello, señala que “para nosotros el incumplimiento de este compromiso supone una pérdida importante de confianza en la Xunta”. El innegable apoyo del Ejecutivo gallego al auxilio internacional durante los últimos años se ha visto totalmente deslucido a ojos de los cooperantes con esta noticia, pero con los presupuestos aún en periodo de tramitación, queda aún tiempo para revertir la situación.