Televisiones y decodificadores se agotan tras el apagón de la TDT: "Vamos a recibir 75 y hay 80 personas en lista de espera"

El apagón de la TDT del pasado día 14 ha tenido una consecuencia inmediata: se han disparado las ventas de televisores y de los decodificadores de señal que necesitan incorporar los aparatos que no soportan la señal HD. Este aumento de la demanda ha provocado problemas de abastecimiento en numerosos establecimientos comerciales que comercializan este tipo de equipamientos en Galicia.

“Efectivamente, ha habido un impacto positivo en la venta de televisores y receptores a partir del cambio al HD”, señalan desde El Corte Inglés, que por ahora “está atendiendo” la demanda sin mayores problemas. No ocurre lo mismo en otras cadenas de electrodomésticos, que sí están teniendo dificultades a la hora de poder surtir a sus clientes. “Fui esta mañana a comprar un televisor pequeño para mi madre y estaba todo agotado”, relata Pilar Álvarez, vecina de Ferrol, que recorrió hasta tres establecimientos comerciales de la ciudad departamental sin encontrar el aparato que buscaba. “En uno de ellos, el dependiente me dijo que en ocho años no había visto cosa igual”, asevera.

“Fui a comprar un televisor pequeño para mi madre y estaba todo agotado” Pilar Álvarez — Vecina de Ferrol

Además de la falta de televisores, esta vecina de Ferrol comprobó que el desabastecimiento afectaba también a los receptores de señal TDT en HD. “Me dijeron que están pendientes de recibir una remesa de 75 aparatos esta semana, pero que tenían a 80 personas en lista de espera para adquirirlos”, dice Álvarez, que finalmente no pudo hacerse con ningún electrodoméstico. “Fui a otras dos tiendas y no encontré lo que buscaba”, indica.

La falta de stock afecta sobre todo a los decodificadores y a los televisores de pequeño formato. Desde la tienda de electrodomésticos Euronics Sandoy de Vigo señalan que la demanda de estos productos electrónicos aumentó de manera “considerable” desde el apagón del pasado día 14. “Ahora mismo tenemos agotadas las teles de 24 y 43 pulgadas y los receptores de señal HD”, apunta el gerente del establecimiento. “No tenemos stock suficiente para todos nuestros clientes e imagino que los demás negocios de electrodomésticos de la ciudad se encuentran en la misma situación que nosotros”, añade.

En la tienda de electrodomésticos Expert Ourense aseguran que hablar de aumento de demanda es “quedarse corto”. “Esto es una auténtica salvajada”, subraya el encargado de la tienda. “Pensábamos que el apagón iba a afectar a poca gente, pero lo de esta última semana no nos ha pasado nunca”, declara.

“Pensábamos que el apagón iba a afectar a poca gente, pero lo de esta última semana no nos ha pasado nunca”,

Desde el establecimiento ourensano indican que se han quedado sin existencias de televisiones de 24 y 32 pulgadas y de decodificadores de TDT. Y a propósito de estos aparatos, el responsable del local achaca el fuerte incremento de la demanda al “cariño” que la gente mayor le profesa a sus electrodomésticos, que ahora se quedan desfasados tras el apagón. “Son sus teles de toda la vida y quieren mantenerlas, no sustituirlas por otras”, puntualiza.

Ante el “espectacular” aumento de la demanda, el encargado del negocio explica que han tomado medidas inmediatas: “Nos informaron de que nuestro proveedor ya ha pedido 8.000 nuevas unidades de decodificadores. Nosotros tenemos encargados 200 para este lunes (por ayer)”, declara. “Por ahora, no queremos hacer listas de espera porque no podemos garantizar que podamos atender la demanda de nuestros clientes”, zanja.

Cuando, como ocurre en las zonas de sombra, no es posible decodificar la señal con uno de estos aparatos es necesario renovar el receptor por satélite, cuyo precio medio alcanza los 400 euros. Para estos casos, la Xunta ha habilitado una línea de ayudas que ya se pueden solicitar.