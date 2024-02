Árboles caídos, desprendimientos y tejados arrancados: los efectos de la borrasca Louis dejan más de 240 incidencias en Galicia

El temporal de viento y lluvia que afecta a Galicia desde el fin de semana ha seguido provocando incidencias en la jornada de este lunes, como las ocurridas en Culleredo, donde Policía Local y Protección Civil han tenido que atender numerosos avisos en las últimas horas.

Entre las intervenciones más destacadas está la caída de árboles por acción del viento. Así, dentro del recinto de la Universidad Laboral se ha caído un pino de gran envergadura, lo que llevó cortar por precaución un tramo de acera para evitar el paso del alumnado.

Árbol caído en el recinto de la Universidad Laboral de Culleredo / E.P.

En la calle Colina, en O Burgo, un árbol caído obligó a cortar el tráfico, para que fuera retirado por los Bomberos del Parque Comarcal. También ocurrió algo similar en la calle Carcabelos, con un árbol retirado por los servicios de Emerxencias.

Por otra parte, en Vilaboa, a la altura de la parada de taxis, se cayeron algunos cascotes de una fachada, y el viento se llevó a primera hora de la mañana la pérgola de un restaurante en O Burgo. Ya por la tarde, a primera hora, en la calle Amparo López Jean de A Corveira se detectó una plancha de policarbonato suelta en la azotea de un edificio y los Bomberos del Parque Comarcal acudieron para retirarla con una grúa.

Mientras, el CIAE 112 Galicia informaba en la mañana de este lunes que, a lo largo del fin de semana, se habían registrado más de 240 incidencias, la mayoría relacionadas con árboles o ramas caídas que dificultaban la circulación en carreteras. La mayor parte de los incidentes se produjeron en la provincia de Pontevedra y Vigo fue uno de los municipios más afectados.

De hecho, la Policía Local de la ciudad olívica informó este lunes de que, entre el viernes y el domingo, el 092 recibió casi 80 llamadas, la mayoría por desprendimientos de tejas, caída de árboles o desplazamiento de contenedores. Entre los servicios realizados, destacó la intervención en un inmueble de Teis, que alberga un restaurante, y cuyo tejado fue arrancado por las rachas de viento, desplomándose parte de esa cubierta sobre una zona ajardinada, sin producirse daños personales.

Edificio de Baiona del que se desprendieron varias tejas / FDV

En Redondela, el temporal de lluvia y viento también ha dejado varias incidencias en las últimas horas, entre ellas la caída de un olivo de gran tamaño en la Alameda Rosalía de Castro de Chapela, la caída de un poste de telefonía en Reboreda, la caída de un muro en A Formiga, o el desplome de dos taludes en el Camiño do Sapal, uno en San Estevo de Negros y otro en Saxamonde. Los servicios municipales han ido restableciendo la normalidad en todos estos puntos, aunque el Camiño do Sapal permanece cerrado, por riesgo de nuevos desprendimientos.

En Lugo las incidencias son a causa de la nieve

Las nevadas caídas en las últimas horas en Lugo, han dejado diversas incidencias en el tráfico de la provincia llegando a imposibilitar la llegada de los alumnos a cinco centros escolares. Además, la Diputación de Lugo ha tenido que trabajar en 70 carreteras provinciales de 12 municipios de la provincia.

El operativo, que permitió circular en prácticamente toda la provincia, se concentró en la tarde de este lunes en los viales de los municipios de Cervantes y Pedrafita do Cebreiro, en donde la nieve tiene más densidad.

Un hombre camina sobre la nieve en Pedrafita / E.P.

De hecho, según ha informado el ente provincial, la institución mantiene desplegados 48 operativos y 32 máquinas y vehículos para paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas en la red viaria provincial. Concretamente, está formado por 16 máquinas quitanieves con salero, ocho pick up con salero y cuña quitanieves y ocho vehículos todoterreno de apoyo con útiles de intervención rápida.

Asimismo, los doce silos de sal de la diputación disponen de 35 toneladas cada uno para conseguir deshacer las placas de hielo, que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios de las vías, explica la Diputación de Lugo.

Los municipios más afectados son Baralla, Baleira, Becerrá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga y Samos.

Carreteras cortadas

La caída de nieve en la provincia de Lugo ha dificultado sobre todo la circulación en zonas de montaña. Así, además de otros problemas de circulación ya resueltos que obligan, no obstante, a mantener la precaución en vías como la A-6, pasadas las 15,00 horas se mantenía la prohibición de circulara a camiones y vehículos articulados en la LU-633, a su paso por Pedrafita do Cebreiro.

Según la información recabada de la Dirección General de Tráfico (DGT), la A-6 también estuvo cortada entre los puntos 432 y 435 en ambos sentidos, para los camiones y vehículos articulados, debido a la activación del nivel amarillo por nieve. La Guardia Civil de Tráfico procedió a embolsar camiones.

En cuanto a la LU-633, a su paso por Pedrafita, está afectada en los puntos 0 hasta el kilómetro 20, en Queixadoiro. En este caso, se ha reabierto al tráfico sobre las 16,50 horas, aunque se sigue pidiendo precaución.

Colegios afectados

Por su parte, las dificultades para circular provocó la imposibilidad de llegar a varios centros educativos de la provincia de Lugo, tanto en transporte escolar, que fue suspendido en varias rutas, como por parte del profesorado y el alumnado.

Según informan fuentes de la Consellería de Educación, en aquellos en los que sí se pudo iniciar la jornada lectiva, se decidió suspender con antelación ante las condiciones meteorológicas.

Concretamente, se vieron afectados los siguientes centros: CPI Uxío Novoneyra de O Courel, Uxío Novoneira de Pedrafita do Cebreiro, CEIP Concepción López Rey de Baleira en O Cádavo, CEIP Plurilingüe Santa María da Fonsagrada, IES Fontem Albei de A Fonsagrada y CEIP Eduardo Cela Vila de Triacastela.

En el caso de la A-6, la DGT pide a las personas conductoras que extremen la precaución por las condiciones difíciles por la nieve entre el kilómetro 435 y 432, el mismo que estuvo cortado a camiones. Además, avisa de la dificultad de circulación por viento entre los kilómetros 536 y 552 de la A-8, entre Veiga de San Tomé y O Someiro, en Lugo.