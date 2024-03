El PSdeG convoca primarias a su Secretaría Xeral para el próximo 7 de abril

El PSdeG anunció esta mañana la convocatoria de elecciones primarias a la Secretaría Xeral para el próximo 7 de abril. Así lo anunció el jefe de filas de la formación, Valentín González Formoso, durante su intervención en el Comité Nacional que la formación celebra este domingo en la Cidade da Cultura. Tan solo veinte días después de esos comicios internos -el 27 de abril-, los socialistas gallegos celebrarán un Congreso Extraordinario del que saldrá ratificada su nueva cúpula dirigente.

"Aquí no hay dedazos ni sucesiones impuestas ni barones que decidan los apoyos. A diferencia de otras formaciones, la militancia socialistas decide libremente quien quiere que sea el futuro de su partido", aseguró el todavía secretario xeral del PSdeG.

Valentín González Formoso recordó que hace dos años la militancia le dio su apoyo para encabezar el PSdeG, por ello apuntó que tras los "malos" resultados cosechados por la formación socialdemócrata en las elecciones autonómicas del pasado 18-F que "es el momento de dar otra vez voz a la militancia para que decida el rumbo socialista" en un "ejercicio de resposanbilidad y de deber democrático".

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, durante su intervención esta mañana en el Comité Nacional / Cedida

En ese sentido, el alcalde de As Pontes ahondó durante su intervención en la necesidad de "reflexionar profundamente" tanto sobre "los errores de la campaña como de los últimos años", toda vez que, en su opinión, algunas de las causas que llevaron a los socialistas a obtener los peores resultados de su historia en unas elecciones autonómicos "vienen de lejos". No obstante, Formoso subrayó su voluntad de no evadir responsabilidades y de admitir los "fallos y los errores" en los que pudo incurrir la ejecutiva, por lo que consideró que lo vivido debe servir como punto de partida.

Además, tras llamar a los presentes a "levantar la cabeza" y a "sacar lo mejor de sí", ha reflexionado sobre el hecho de que el partido tuviese cinco candidatos en 15 años. "Debemos tomar nota de que el electorado gallego es muy maduro, sabe perfectamente lo que vota y debemos profundizar en el proyecto de país y en el perfil galleguista", ha señalado.