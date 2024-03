Los billetes baratos de Renfe vuelan: más de 4.200 ventas pese al caos informático

Más de 4.200 billetes vendidos en su primer día, concretamente 4.252. Así se zanjó el inicio de la nueva promoción de pasajes a 25 euros de Renfe en las líneas Galicia-Madrid para el próximo mes de abril, que fue abierto este lunes. Esta campaña de venta de plazas a ese precio reducido busca compensar un nuevo retraso en los trenes Avril. Estos convoyes de alta velocidad tenían como objetivo extender su alcance a ciudades gallegas como Vigo, Santiago, A Coruña y Pontevedra, ya que actualmente el servicio de AVE solo llega a Ourense. Desde la compañía confirman a este diario que la cifra supone “muchas más ventas de lo normal” en comparación con otros principios de mes.

No obstante, el aumento de la demanda producido por los nuevos billetes baratos durante estos dos primeros días se saldó con un gran caos informático en el portal web de Renfe. Durante el lunes y martes de esta semana se registraron listas de espera de más de 15 minutos y numerosos errores, que a menudo terminaron sin permitir la compra del billete. La compañía ferroviaria todavía no se ha pronunciado respecto a estas deficiencias.

“Me sale más barato coger un avión”

Lo cierto es que adquirir estos billetes ‘superprecio’ está suponiendo una auténtica odisea para muchos viajeros. Así lo constata Patricia Pérez, que confiesa que este colapso informático la cogió con el paso cambiado. “Este lunes quería reservar unos de estos billetes para viajar a Madrid en abril, pero no tenía muy clara la hora y me despisté un momento”, apunta. “Al final me enteré por Twitter, donde la gente se estaba quejando de los problemas y las colas. Había llegado tarde”, lamenta.

Captura de la lista de espera en la página web de Renfe. / ecg

Pese al crudo panorama, Patricia no perdió la esperanza y decidió intentar hacerse con sus pasajes. “Me metí en la cola y ponía que quedaban 28 minutos. Había miles de personas por delante de mí”, explica la viajera.“Cuando pasó el tiempo, la página me echó, indicando que la espera había expirado”, señala.

Con todo, Patricia volvió a probar suerte. “A la segunda vez ya ni me dejaba, el portal me daba una especie de error”, apunta. “No me permitió ni acceder a la cola, dejé de intentarlo”, indica.

Ante la imposibilidad de conseguir una plaza de tren, Patricia trató de buscar una solución. La sorpresa fue mayúscula cuando consultó precios de aviones.“Encontré billetes desde Santiago a Madrid para abril por 15 euros, cuando los más baratos de tren estaban a 25”, señala la viajera, que asegura que la próxima vez que viaje hasta la capital será por vía aérea.