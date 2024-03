Galicia registra las primeras denuncias por el fraude en la red de los ‘likes’ a cambio de dinero

Las primeras denuncias por el fraude en la red de los ‘likes’ a cambio de dinero ya se han interpuesto en Galicia. Así lo reconoce el jefe del Equipo @ de la Jefatura Provincial de la Guardia Civil en A Coruña, Alberto González: “Se han producido ya las primeras, sí. No obstante, sabemos que hay muchos casos en los que a pesar de haber caído en la trampa, en primera instancia, las personas no se ven como víctimas y por lo tanto no denuncian”. La vergüenza derivada de haber caído en la trampa y, en muchos casos, el haber perdido una cantidad de dinero relativamente pequeña, hacen que el número de querellas registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sea todavía reducida.

El proceso es el siguiente: los scammers (en inglés, estafadores) realizan a través de un envío masivo de mensajes, “sin una captación dirigida”, una oferta muy tentadora. Ofrecen dinero fácil y realmente, al principio, lo recibes. “Los primeros días todo va bien y te van ingresando dinero simplemente por dar ‘me gusta’ a determinadas publicaciones. Digamos que es un bruto, pues tú después cuando ya tienes el dinero en tu cuenta debes repartir el 50% con el captador que te ha proporcionado el trabajo”, describe González acerca del modus operandi.

Esta consecución monetaria sin ningún esfuerzo es lo que se convierte en un peligro y la rendija que aprovechan los delincuentes. “Ahí es cuando llega el engaño, te ofrecen entrar como inversor, te piden entregar una cantidad más alta de dinero y es fácil aceptar porque hasta el momento estaba siendo un negocio súper rentable. Esperas que termine el mes para recibir los beneficios de esa inversión y ahí es cuando ves que lo has perdido todo”, explica el responsable de la Guardia Civil en la lucha contra la ciberdelincuencia en A Coruña.

“Nadie te va a pagar por dar cuatro ‘likes’. Hoy en día ese trabajo lo pueden hacer perfectamente las máquinas” Alberto González — Responsable del Equipo @ de la jefatura provincial de la Guardia Civil de A Coruña

Y es que lo que no saben aquellos que son atrapados por el fraude es que ese 50% que supuestamente le estaban entregando a su captador, en realidad se lo estaban proporcionando a otras víctimas de la estafa, que a su vez gracias a esas transferencias consideraban también que estaban ante un negocio muy rentable. “Estamos hablando de una estafa piramidal, muy clara”, alerta Alberto González.

Este hecho supone para las FCSE un incremento en las dificultades para llevar a cabo sus investigaciones. “El problema es que las propias víctimas, después pueden ser llamados a declarar como autores de estafas por haber recibido dinero de otras estafas. Ahí es donde viene el problema, porque tú no has presentado ninguna denuncia pero has recibido dinero de una actividad ilícita”, explica el agente de la Benemérita.

No obstante, las pesquisas sí que han dado hasta el momento ciertos resultados. “A pesar de que los mensajes pueden llegar desde números de cualquier país, la línea principal de la estafa nos orienta a que está realizada desde Latinoamérica”, dice.

González termina la conversación con una advertencia: “Hay que tener en cuenta que nadie te va a pagar por dar cuatro ‘likes’. Hoy en día ese trabajo lo pueden hacer perfectamente las máquinas”, explica el agente. Son los conocidos como ‘bots’, que se pueden contratar fácilmente a través de la web. “Todo lo que te genere un dinero rápido y fácil, puedes asumir con la mayor de las certezas que va a ser una estafa”, sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo