No respondas con un "SÍ" al teléfono: puedes perder miles de euros en cuestión de segundos

En un contexto marcado por la innovación digital, cada vez son más las estafas telefónicas a manos de ciberdelincuentes que se registran a diario en la comunidad.

La nueva se llama la estafa del “SÍ” y es tan rápida como peligrosa. Comienza con la llamada de un número desconocido. Coges el teléfono y respondes con un ¿Sí? En ese mismo momento anuncian que acabas de darte de alta en un servicio premium y termina la llamada, sin tiempo a una réplica.

Preso del pánico, comienzas a pensar que te han estafado y no sabes qué hacer. Vuelve a sonar el móvil. En esta ocasión, es otra voz que simula a un trabajador de la empresa contratada y te pregunta si quieres cancelar tu suscripción premium. Te pide tus datos personales para darlo de baja y tú, ya más tranquilo porque crees que todo va a quedar en un susto, inocentemente se los das. En ese momento no hay vuelta atrás, has sido estafado.

¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial que usan los ciberdelincuentes utiliza tus datos y tu color de voz para distorsionarlo y hacerte decir frases como “sí, quiero transferir dinero a este número de cuenta” de la misma manera que si lo dijeses tú.

Así, la estafa puede tomar dos caminos: que el primer “¿sí?” al coger el teléfono ya sirva para el ciberdelincuente o, por contra, que necesite hacerte preguntas hasta obtener uno que sea “más afirmativo” y que no de lugar a una posible duda.

Cómo actuar

Vanesa Oulego, portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Vigo, explica que para evitar el fraude hay que responder una llamada telefónica con un “¿Dígame?” o un “¿Hola?” y evitar decir el “sí” afirmativo con el que los ciberdelincuentes contratan servicios bajo tu nombre y se envían dinero.

La agente del Cuerpo Nacional de Policía explica que la estafa se puede evitar teniendo cuidado: “Es tan sencillo como ser cauteloso y no responder lo que quieren para ahorrarnos un problema”.

Evidentemente, con tan solo un “sí” falta mucha información para que puedan usar tus datos pero, en una situación nerviosa, los cedemos sin darnos cuenta de que pueden ser usados en nuestra contra. “A veces somos nosotros mismos los que facilitamos que el ciberdelincuente se haga con toda nuestra información”, asevera Oulego. Además, el gran poblema de este nuevo fraude telefónico es que la grabación de la llamada nos deja en evidencia. “Es muy complicado rebatir a nuestra propia voz autorizando, por ejemplo, una transacción bancaria”, explica la agente.

Y es que ahora ya hay bancos que permiten firmar operaciones en las que el usuario tan solo necesita dar la orden, mediante un audio, para, por ejemplo, enviar dinero.

Por una parte es útil, ya que simplifica los pagos al no tener que recordar contraseñas ni introducir datos todo el rato. Sin embargo, el riesgo que implica para la seguridad es muy alto.

De hecho, ya se han registrado los primeros casos: “Recientemente nos avisó un hombre que fue estafado por responder con un “sí” una llamada telefónica. Le dijeron que había contratado un nuevo servicio de una compañía y le colgaron”, narran desde el SUP.

Qué hacer si nos equivocamos

Desde el sindicato trasladan que lo que hay que hacer una vez nos hemos equivocado, y el ciberdelincuente nos cuelga, es mantener la calma.

Es muy raro que con solo la primera llamada accedan a tu cuenta. Lo normal es recibir una segunda en la que nos piden los datos personales con otra voz creada por la inteligencia artificial.

“Hay que pensar con claridad y, si tenemos dudas de que la llamada puede ser fraudulenta, colgar inmediatamente”, explica Oulego. “Si estábamos hablando con nuestro banco, o pensábamos que así era, tenemos que colgar y llamarlo nosotros, al número de teléfono que aparece en Internet, y verificar que se trata del móvil de la entidad. Lo ideal sería hablar con ellos y comprobar si, efectivamente, hemos tenido una conversación antes”, recalca.

Revisar la cuenta bancaria

Ante una sospecha de fraude nos ayudará revisar que no tenemos ningún cargo en la cuenta con un concepto “extraño”. Ante la duda, el SUP recomienda cambiar las contraseñas y, si ya hemos sido víctimas, acudir a comisaría o a los puestos de la Guardia Civil para alertar de nuestra situación.

También aconsejan entrar en la página del INCIDE en la que hay muchísima ayuda y documentación sobre estafas. Incluso se puede llamar al 091, el teléfono de emergencia de la Policía Nacional.

Los agentes avisan de que todas las pruebas son bienvenidas, desde capturas del número de teléfono del estafador, grabaciones de la llamada o extractos de las transacciones bancarias. “Cualquier cosa que ayude a esclarecer el caso es fundamental”.

Por otra parte, hay empresas de telefonía, como la coruñesa Nimbo Móvil, que introducen un plan que desvía cualquier tipo de llamada que no pertenezca a un teleoperador de la empresa.

“Como bloquear todos los números de teléfonos es imposible, queremos aportar nuestro granito de arena, ante la gran cantidad de ciberestafas diarias, para que los clientes se sientan seguros con su teléfono”, señala Daniel Cochón, presidente de la compañía móvil.