Besteiro amenaza a la Xunta con una comisión de investigación sobre los contratos en la pandemia

El portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este martes a la Xunta “transparencia” sobre los contratos rubricados en la pandemia para no tener que recurrir a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento. El socialista ha confiado en que la Xunta opte por ofrecer toda la información relativa a estos contratos “motu propio” para no tener que recurrir a una comisión de investigación ya que existe un “número limitado” de creación de este tipo de órganos a lo largo de una legislatura.

Besteiro se ha manifestado así en declaraciones a los medios después de que el BNG deslizase la posibilidad de solicitar una comisión de investigación, ya que podría hacerlo sin el respaldo de otros grupos porque, desde 2015, el reglamento incorpora esta posibilidad si lo solicitan un tercio de los 75 diputados de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o bien los dos quintos del hemiciclo.

El viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento, Luís Bará, acusó este domingo a la Xunta de “ocultar información” al Consello de Contas sobre los contratos firmados por el Gobierno gallego durante la pandemia. “Cada vez tenemos más dudas y más sospechas sobre la actuación de la Xunta durante la crisis del COVID, cuando era presidente Alberto Núñez Feijóo”, asegura Bará en un comunicado en el que denuncia asimismo “obstruccionismo” y “falta de transparencia” por parte del Gobierno del PP sobre los contratos adjudicados en la crisis sanitaria.

En concreto, el BNG hace referencia a contratos firmados en 2020 y en 2021 con la empresa Universal Support, del grupo Konecta, del que, según apuntan los nacionalistas, “en aquellos años ya era director comercial Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo”. Así, los nacionalistas indican que, durante la emergencia sanitaria, esta empresa fue adjudicataria de contratos con el Sergas “por valor de, por lo menos, 15,5 millones de euros, cantidad facturada para la prestación de servicios relacionados fundamentalmente con el rastreo de casos de COVID y atención telefónica a la ciudadanía durante la pandemia”.

¿Apoyará Besteiro al BNG?

El socialista no ha desvelado si apoyaría o no esta convocatoria y ha insistido en que lo pertinente es que la Xunta ofrezca todas las explicaciones y documentación “motu proprio” porque “si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer”. La comisión, a su entender, no sería necesaria si la Xunta “hace ese esfuerzo de transparentar” las decisiones que adoptó durante la pandemia.

Besteiro ha insistido en que los socialistas reclaman “transparencia” para conocer los contratos firmados y también respecto a los 159 millones que el Gobierno central destinó a Galicia para el covid pero que, según ha dicho, finalmente no fueron invertidos en cuestiones relacionadas con la sanidad pública. Por ello, ha exigido que den explicaciones cuánto antes ya que “la transparencia y la claridad tienen que ser la forma de comportarse”.