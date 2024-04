Un emocionado Rueda promete "humildad y amor a Galicia" en su toma de posesión en Compostela

San Domingos de Bonaval se ha convertido este sábado en el epicentro político de la comunidad. Bajo un sol radiante y en un emplazamiento privilegiado, el líder 'popular' Alfonso Rueda ha jurado su cargo como presidente de la Xunta y pronunciado un discurso en el que mostró su lado más emotivo cuando recordó a su padre. Rueda ha prometido un mandato en el que "Galicia continúe siendo una tierra de oportunidades" y donde "el progreso se continúe fundamentando en la moderación, sin crispaciones".

Rueda, ha reivindicado la "estabilidad", la "moderación" y la "concordia" al tomar este sábado posesión de su cargo, que él ha preferido definir como de "primer servidor de Galicia" más que como titular del Gobierno. Durante su discurso, que ha durado algo menos de 20 minutos, Rueda ha defendido su manera de hacer las cosas que ha definido como "estilo Galicia", basado en "la moderación, huir de los extremismos, y la estabilidad", por lo que ha comprometido que va a reivindicar siempre que la comunidad tenga lo que merece, "no más que otros, no menos que nadie". Es el estilo de una comunidad que tiene la "estabilidad como valor político", y que es "abierta y amable, pero también firme", ha dicho, al tiempo que ha vuelto a garantizar que gobernará "para todos", tanto los que le votaron como los que no.

Rueda juraba como nuevo presidente, el sexto de la autonomía, poco después de las doce de la mañana en el parque de San Domingos de Bonaval, acompañado de numerosas autoridades y representantes públicos, entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un acto que se desarrolló bajo un ambiente festivo y veraniego, con temperaturas de casi 30 grados y que se inició con música de gaitas, interpretando la Antiga Marcha do Reino de Galicia, culminó con la tradicional interpretación del Himno galego, antes de pasar al cóctel para todos los invitados.

"Defenderé y reivindicaré nuestra voz y nuestro modo de hacer las cosas. Nuestra política sin crispaciones. Nuestra estabilidad. Nuestra filosofía del 'sentidiño'. En una palabra, cuántos conceptos se puedan evocar", ha proclamado Rueda, quien ha considerado que Galicia "se reconoce especialmente" en la "concordia". El nuevo presidente gallego se ha definido como "un gallego de Pontevedra" y "un gallego como todos vosotros", ante el millar de invitados que acudió a esta celebración.

Rueda jura su cargo como presidente de la Xunta en Bonaval / Xunta de Galicia

Rueda eligió la fórmula de jurar "observar y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, así como las demás leyes de Galicia y el Estado", con la mano derecha puesta sobre un ejemplar del Estatuto de Galicia y con la Biblia a su izquierda. Ha dicho que va a trabajar "defendiendo lo nuestro, nunca pasando por delante de nadie, pero tampoco permitiendo que nos quedemos atrás".

Así, ha cambiado del idioma gallego al castellano para afirmar que "Galicia aspira a todo" pero siempre con el resto de comunidades autónomas, por lo que ha advertido que quienes quieran "romper" España, le van a tener siempre enfrente, mientras los que quieran que el país avance "de la mano" le tendrán como "aliado". "Voy a reivindicar nuestra voz y nuestra manera de hacer las cosas", ha proclamado Rueda, al tiempo que ha reivindicado que se presenta "sin artificios, ni disfraces" y alejado de "la pompa y la soberbia", ya que ante todo es "padre de Beatriz y Marta", sus hijas, "hijo de Lola y José Antonio" y "marido de Marta", ha afirmado emocionado.

Ha sido en esta referencia expresa a su familia cuando Rueda ha estado al borde de las lágrimas, al igual que después, al recordar específicamente a su padre, que cree que estaría "muy orgulloso" del camino que ha recorrido hasta llegar hoy a "asumir el mayor honor que un servidor público puede tener".

Recuerdo a los expresidentes

Al inicio de su discurso, Rueda ha citado las palabras de todos y cada uno de los presidentes de la Xunta que le han precedido, desde Gerardo Fernández Albor, que juró su cargo en este mismo enclave en 1982, a Manuel Fraga, Fernando González Laxe, Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijóo. Todos ellos "hicieron de Galicia su causa principal", ha dicho Rueda, y les ha agradecido que la comunidad haya llegado a estar donde está cuando hace años el autogobierno no era más que "un sueño irrealizable" y en cambio ahora se ha hecho realidad por lo conseguido "todos juntos".

Precisamente antes de su toma de posesión, Rueda realizó una ofrenda floral, unas rosas blancas con un toque de flores azules -los colores de la bandera gallega- junto a los expresidentes de la Xunta vivos, Núñez Feijóo, Pérez Touriño y González Laxe, en la tumba de Castelao en el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, en la iglesia adyacente.

Al finalizar su juramento Rueda ha recibido la felicitación pública de todos los presidentes autonómicos asistentes, los de Castilla y León, Murcia, Aragón y Asturias, que han destacado su actitud colaboradora y su tono moderado, mientras que Núñez Feijóo ha dicho sentirse "orgulloso" y ha puesto a Galicia como "modelo de gobernanza" para España.