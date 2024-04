Las maniobras del chavismo para impedir que voten los venezolanos en Galicia: “A Maduro le perjudicaría mucho que participáramos”

“Al Gobierno de Maduro no le conviene en absoluto que votemos”.Esta es la conclusión a la que llega el presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), Manuel Pérez, tras cerrarse el pasado 16 de abril el plazo para que los venezolanos en el exterior pudieran darse de alta en el Registro Electoral de las elecciones venezolanas, que tendrán lugar el próximo 28 de julio, un proceso de inscripción que, asegura Pérez, estuvo lleno de irregularidades.

Tal y como tenía establecido el Gobierno de Venezuela, el Registro tenía previsto abrirse a la inscripción el pasado 18 de marzo, es decir, tan solo 29 días antes del cierre. Para ello, era necesario tramitarla de manera presencial en el Consulado venezolano de Galicia en Vigo, la única institución diplomática del país en el noroeste de la Península que abarca la comunidades de Galicia, Asturias y la provincia de León. “A la gran mayoría le resulta inviable tener que desplazarse hasta la ciudad olívica desde sitios como Asturias o León para solicitar el voto de manera presencial en el Consulado”, indica Pérez. A ello se le suma que la única franja horaria que dispuso el Consulado de Vigo para pedir la inscripción fue desde las 9.00 horas hasta las 12.00 horas, solo días laborables. Además, Pérez asegura que únicamente asignaron un funcionario para la tarea.

Pero si las condiciones previstas ya eran restrictivas para muchos venezolanos, lo cierto es que tampoco se cumplieron. Finalmente, el Registro se abrió en Vigo el 8 de abril, 22 días después de lo esperado. Según Pérez, el Consulado esgrimió que fue un error informático lo que estaba detrás del retraso, pero no ofreció en ningún momento una prórroga.“Tan solo tuvimos ocho días para inscribirnos. Es un abuso a los ciudadanos”, afirma el presidente de la Fevega. Además de Vigo, otros nueve Consulados venezolanos afincados en otros países experimentaron retrasos parecidos a la hora de abrir sus Registros.

Los requisitos para pedir el voto

A mayores del retraso y la aparatosa logística que implicaba la inscripción.Pérez asegura que la documentación requerida por el Gobierno venezolano era “más de la permitida por la regulación electoral”. A tenor de los requisitos publicados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, para el voto se pide estar en posesión de un certificado de residencia permanente, lo que implica un mínimo de tres años de antigüedad en el país, y tener el pasaporte vigente. “Renovarlo cuesta 320 euros, es el más caro del mundo”, señala Pérez. “Todos estos requisitos los han creado a su voluntad, gracias a la ley de regulación del Registro Electoral”, asevera.

“Nos desmotiva mucho que impidieran presentarse a la líder de la oposición, María Corina Machado” Manuel Pérez — Presidente de Fevega

Pérez indica que todas estas “trabas” impuestas responden a conseguir la máxima abstención posible. “En total, hay aproximadamente ocho millones de venezolanos en el exterior, y en torno a 38.000 están afincados en Galicia. Saben que si votamos, les perjudicaría mucho”, señala el presidente, que también añade el boicot del Gobierno bolivariano a la oposición como uno de los factores que favorecen la desafección política. “A la gente le desmotivó mucho que el Gobierno bolivariano no dejase presentar candidatura a la líder de la oposición,María Corina Machado”, lamenta. Este diario se ha puesto en contacto con el Consulado venezolano de Vigo para tratar de conocer el número de venezolanos establecidos en Galicia inscritos en el Registro. Desde la institución diplomática alegan que “las cifras únicamente son divulgadas por el Poder Electoral”.

“Son unas elecciones que no van a llegar a nada”

Lo cierto es que lo que se percibe entre la comunidad venezolana en Galicia es cierta “fatiga e impotencia” ante los comicios de julio. Alejandra Marcano tiene 37 años y es natural de Venezuela, desde hace 10 años vive en Vigo. Se mudó a Galicia junto a gran parte de su familia materna cuando “comenzaron las primeras colas para comprar alimentos”, rememora emocionada. “Mi madre tenía ascendencia gallega y decidimos venirnos para aquí cuando la situación se volvió complicada”, indica.

El principal motivo por el que Alejandra no va a votar es por el tema del pasaporte. “Me niego a tener que pagar 320 euros por renovarlo”, asevera. “Es un auténtico robo y una tomadura de pelo por parte del Gobierno bolivariano”, exclama a través del teléfono.

Pero aunque tuviese el derecho a voto, Alejandra se encuentra totalmente “descorazonada” con la situación política en su país. “Son unas elecciones que no van a llegar a nada”, asegura la venezolana, que confiesa no guardar ninguna esperanza con un cambio en el Gobierno. “Cada representante tiene un interés personal y no van a anteponer nunca el bien común, que es lo que hace falta. El chavismo ya forma parte de la estructura política del sistema y eso es algo muy difícil de revertir”, sostiene.

“Me niego a tener que pagar 320 euros para renovar el pasaporte y poder inscribirme en el Registro Electoral” Alejandra Marcano — Venezolana en Vigo

Con todo, Alejandra confiesa que todavía quiere tener la ocasión de volver a Venezuela, su tierra natal. Durante los 10 años que lleva en Galicia, aún no ha tenido la oportunidad de retornar, aunque sea de manera temporal.“Me gustaría ir en algún momento, aunque sea de vacaciones”, sostiene la emigrante, que lamenta que su padre aún se encuentra allí.

Además de hija, Alejandra es madre de dos niños: Lucas, de tres años, y Bruno, de dos. Ambos nacieron aquí, en Galicia. Uno de sus deseos es enseñarle el país de donde viene.“Quiero llevarles a Venezuela cuando crezcan un poco y las cosas se pongan mejor”, sostiene.

“Voy a votar en contra”

A diferencia de Alejandra, hay otros muchos venezolanos afincados aquí que, a pesar de las trabas, sí que están dentro de la inscripción electoral.Este es el caso de Ana Sara Leda, natural de Venezuela y con 52 años de edad, de los cuales 28 los ha pasado aquí. “Me vine antes de que Chávez entrase en el poder porque tengo familia gallega”, indica la emigrante, que al igual que su compatriota, reside en la ciudad de Vigo. “Yo ya estaba dentro de la inscripción electoral hace años y tengo el pasaporte en regla, por eso ya no tengo que hacer los trámites”, sostiene.

Pese a que Ana pueda votar, su hermano no tuvo la misma suerte. “Le pedían renovar el pasaporte, pero por el dinero que pedían decidió no inscribirse”, señala la venezolana, que confiesa estar incrédula ante la situación vivida en el Consulado de Vigo. “Estuve allí y vi lo que le decían a la gente. Tienen auténtico miedo a que los que estamos en el exterior votemos”, asevera.

“Maduro sabe que los venezolanos del exterior van a votar en contra del chavismo” Ana Sara Ledo — Lleva 28 años en Galicia

Y es que Ana tiene más que decidido el sentido de su papeleta. “Votaré en contra de Maduro”, exclama la emigrante, que a pesar de permanecer fuera de su país más de la mitad de años de los que tiene, indica que lo que pasa en Venezuela le toca muy de cerca.“Mi familia está allí y sé lo que es aquello”, señala la venezolana, que asegura con rotundidad que nunca ha perdido su acento.

Y es que, precisamente, Ana se casó allí, en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, aunque prevé que nunca volverá a su tierra. “No vale la pena”, lamenta la venezolana.“Viviendo aquí, estoy acostumbrada a salir a la calle y que no me pase nada”, concluye.