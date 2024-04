Descienden las temperaturas en Galicia: a partir de este día se retira el anticiclón

Comezamos a semana en #Galicia aínda na influencia do anticiclón e con nordés, que irá retirando ó aire cálido. A xornada será de☀️ en xeral, con temperaturas á baixa 📉



As máximas continuarán en descenso co avance da semana, quedando baixas para a época a partir do xoves 👇 pic.twitter.com/rlGkHM8I7l